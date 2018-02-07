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Moskova-Amerika arasında siber savaş iddiaları

Amerikan savunma teknolojileriyle ilgili bilgilere sızmayı hedefleyen Rus bilgisayar korsanlarının, söz konusu sistemlerde açık tespit ettiğini iddia etti.

07 Şubat 2018 Çarşamba 18:21
Moskova-Amerika arasında siber savaş iddiaları

AP haber ajansının araştırmasına göre siber korsanların kilit yazışmaları elde etmiş olması muhtemel.

Korsanların hedefinde insansız hava araçları, füze, roket ve bulut veri depolama üzerine çalışan en az 87 personel olduğu söyleniyor. Diğer bir iddiaysa hedefteki şahısların yüzde 40'nın, korsanların elektronik postayla yolladığı tuzaklara düştüğü yönünde.

Drone Araştırma Merkezi Başkanı Dan Gettinger Rusya'nın amacının insansız hava araçlarıyla ilgili teknolojileri geliştirmek olduğunu belirtiyor: "Bilgisayar sistemlerine sızma çok da şaşırtıcı değil. Drone teknolojisi çok talep ve ilgi gören bir alan. Ruslar da bu teknolojiyi elde etmek için bir kaç yıldır uğraşıyor. Gözlem, keşif hatta saldırı yeteneğine sahip çok fonksiyonlu araçlardan bahsediyoruz. Rusya şu an sadece cephane tespiti, çatışma bölgelerinin keşfi ve gözlem gibi fonksiyonları olan mikro analiz araçlarına sahip. Ama onlar, birden fazla misyonu aynı anda gerçekleştirebilen 'drone'lara ulaşmayı hedefliyor."

Moskova ile Washington arasında siber saldırı haberleri uzun zamandır gündemde.

ABD'de, Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerini başkan Donald Trump'ın kazanması için Rusya'nın müdahale ettiği öne sürülmüş, iddialar üzerine hem Kongre hem adalet bakanlığı soruşturma başlatmıştı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 18:21
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