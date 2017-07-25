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Moscovici: Yunanistan'ın borcu hafifletilmeli

AB Komisyonunun Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, Yunanistan'ın yüksek kamu borcuna ilişkin, "Borç hafifletme önlemleri, programın (kurtarma paketi) sonunda uygulanmalı. Ama buna yönelik kararlar önceden alınabilir." dedi.

25 Temmuz 2017 Salı 14:17
Moscovici: Yunanistan'ın borcu hafifletilmeli

Moscovici, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Atina'da bir basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan'ın kreditörleriyle üzerinde uzlaştığı kemer sıkma önlemlerini uygulamaya devam etmesi gerektiğine işaret eden Moscovici, "Yunanistan, çok önemli ve olumlu gelişmeler eşliğinde bir dönüm noktasında." şeklinde konuştu.

Moscovici, Yunan ekonomisine güvenin arttığını vurgulayarak, ülkenin kurtarma programından planlanan tarih olan Ağustos 2018'de çıkarak kendi ayakları üzerinde duracağına inandığını söyledi.

Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez Yunanistan'ın tahvil ihraç ederek mali piyasalara geri dönmeyi denemesini değerlendiren Moscovici, "Piyasalara geri dönmek önemli bir ilk adım. Yunanistan bono piyasasına makul faizlerle geri dönebilir." ifadelerini kullandı.

Moscovici, Yunanistan'ın kreditörlerine çağrıda bulunarak, "Borç hafifletme önlemleri, programın (kurtarma paketi) sonunda uygulanmalı. Ama buna yönelik kararlar önceden alınabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Atina Borsası'ndan yapılan açıklamada, yaklaşık 3 yılın ardından piyasalardan borçlanmak üzere 5 yıllık devlet tahvilleri ihraç etmek ve 2019'da vadesi dolan tahvillerin takası için ihaleye çıktığını açıklamıştı.

Tahvil ihalesi, üçüncü kurtarma paketi programı Ağustos 2018'de sona erecek Yunanistan ekonomisinin bu tarihten sonra kendi ayakları üzerinde durabilmesi için ilk imtihan anlamına geliyor.

Ülkenin, bu yılın ilk çeyreği sonu itibariyle toplam 310 milyar avroluk kamu borcu bulunuyor.

Yunanistan'ın kreditörleri ile geçen ay kurtarma paketinin ikinci gözden geçirme süreci üzerinde uzlaşma sağlanmasıyla, 8,5 milyar avroluk kredi dilimi serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 14:17
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