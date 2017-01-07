Moryke Fofana Konyaspor'la anlaştı

Süper Lig takımlarından Konyaspor, Fransa 1. Lig takımlarından FC Lorient'in sol kanat oyuncusu Moryke Fofana ile transfer için anlaştı.
Başkan Ahmet Şan, birkaç gün içinde Konya'ya gelecek oyuncunun sağlık kontrolünden geçirilerek Antalya Belek'teki takım kampına götürüleceğini söyledi.
Fransız basınında yer alan haberde ise, Fildişi Sahilli Fofana'nın pazartesi günü Atiker Konyaspor'la sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Fofana 1.5 yıldır Lorient'da forma giyiyordu.
Süper Lig takımlarından Konyaspor, Fransa 1. Lig takımlarından FC Lorient'in sol kanat oyuncusu Moryke Fofana ile transfer için anlaştı.