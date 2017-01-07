Moryke Fofana Konyaspor'la anlaştı

Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan yaptığı açıklamada, geçen sezon izlemeye aldıkları 25 yaşındaki Fildişi Sahilli FC Lorient'in sol kanat oyuncusu Moryke Fofana ve takımı ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Moryke Fofana Konyaspor'la anlaştı
Eklenme: 07 Ocak 2017, 14:58
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Süper Lig takımlarından Konyaspor, Fransa 1. Lig takımlarından FC Lorient'in sol kanat oyuncusu Moryke Fofana ile transfer için anlaştı.

Başkan Ahmet Şan, birkaç gün içinde Konya'ya gelecek oyuncunun sağlık kontrolünden geçirilerek Antalya Belek'teki takım kampına götürüleceğini söyledi.

Fransız basınında yer alan haberde ise, Fildişi Sahilli Fofana'nın pazartesi günü Atiker Konyaspor'la sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Fofana 1.5 yıldır Lorient'da forma giyiyordu.









 
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