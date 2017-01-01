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Moro'da islami direnişçiler harekete geçti

Maguindanao'da Filipin Güvenlik Güçleri ile Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle siviller bölgeden tahliye edildi.

Moro'da islami direnişçiler harekete geçti
Eklenme: 01 Ocak 2017, 00:45
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Filipinler'de, güvenlik güçleri ile Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları (BİÖS) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi bölgeden çıkarıldı. GMA News'in haberine göre, Moro mücahitlerinin, Mindanao adasına bağlı Maguindanao kentinin Datu Salibo kasabasındaki askeri müfrezelere saldırmasının ardından bölgede çatışmalar patlak verdi.

Öldürülen Devlet Bakanıyla Bağlantılı

Filipinler Ordusu'ndan Tugay Komutanı Albay Felicisimo Budiongan, yaptığı açıklamada, gece başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar devam eden çatışmalarda can kayıplarına ilişkin bilgi vermedi. Budiongan, çatışmaların ardından yüzlerce kişinin civardaki Datu Piangve Datu Saudi Ampatuan kasabalarına sığındığını ifade etti. Çok sayıdaki savaşçıya hükümet güçlerinin taarruz helikopterleriyle karşılık verdiğini kaydeden Budiongan, saldırıların, örgütün içişlerinden sorumlu başkan yardımcısı Tamarin Esmael'in ay başında öldürülmesiyle ilgili olduğuna inandığını sözlerine ekledi.

Leyte eyaletindeki alışveriş şenlikleri esnasında meydana gelen patlamada 33 kişi yaralanmıştı. Filipinler'de güvenlik güçleri geçen haftalarda alarma geçerek, yeni yıl tatili dolayısıyla güvenlik önlemlerini artırmıştı. BİÖS'ün içişlerinden sorumlu lideri, "Abu Azam" kod adıyla bilinenHassan İndal, şubat ayında Cotabato kentinin Kalanganan köyünde saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

40 Yıldır Sürüyor

Filipinler'de yaklaşık 40 yıl süren ve 120 bin kişinin ölümüne neden olan Moro Direnişinin ardından taraflar arasında 27 Mart 2014'te Müslümanların çoğunlukta olduğu Mindanao’ya özerklik veren Bangsamoro Barış Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmanın imzalanmasıyla, bölgeye kalıcı barış getirmesi ön görülen Bangsamoro Temel Yasası'nın nihai taslağı geçen yıl Eylül'de Filipinler Kongresi’ne sunulmuştu. Kuruculuğunu Umbra Kato'nun yaptığı Moro İslami Özgürlük Savaşçıları,  2008 yılında Mindanao'da saldırılar düzenlemeye başladı. Bangsamoro Barış Anlaşması'na karşı çıkan Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları, Filipinler hükümeti ile barış anlaşması imzalayan Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nden (MİKC) ayrı hareket ediyor ve barış sürecine de karşı duruyor.

 
Etiketlerİslami Özgürlük SavaşçılarıMORO
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