Moro Mücahitlerinin Lideri: İslam terörü desteklemez

İbrahim, dünyada hızla artan ve İslam adını kullanarak ortaya çıkan terör gruplarının, Müslümanlık ve İslam diniyle alakalarının olmadığını vurgulayarak, "Bu terörist grupları İslam'ı kullanıyor çünkü yaptıkları eylemler İslam öğretisiyle bağdaşmamaktadır. Biz bu tür eylemleri desteklemiyoruz çünkü biz İslam'ın modern bir din olduğuna ve terörizmi desteklemediğine inanıyoruz. Fakat DEAŞ ve benzeri örgütler, maalesef var ve bunlar İslam adına İslam dışı eylemler yapmaktadırlar." dedi.

2019’DA ÖZERK İSLAM HÜKÜMETİ KURULACAK İNŞAALLAH

Uzun yıllar süren çatışmaların ardından Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile Filipinler yönetimi arasında varılan anlaşmada, örgütün silah bırakmasıyla barış süreci tüm hızıyla ilerliyor.

Siyasi bir anlaşma yapılması konusunda Filipinler hükümetini ikna ettiklerini kaydeden Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin lideri Hacı Murad İbrahim, "Hükümetle 27 Mart 2014'te Bangsamoro Barış Anlaşması'nı imzaladık, 2019’da da hükümeti kuracağız." dedi.



"İnşaAllah her şey planladığımız gibi yolunda giderse 2019'da Bangsamoro Hükümeti kurulmuş olacak." diyen İbrahim, barış anlaşmasının en kısa zamanda senatodan geçerek yürürlüğe girmesini beklediklerini belirtti.

