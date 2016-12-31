Morarmalar hangi durumlarda tehlikelidir?
• Kendi kendine gelişen morarmalar
• Birden fazla olan morarmalar
• Tekrarlayan ve genellikle ağrısız olan morarmalar
• Dişeti, burun ve genital kanamaların da olduğu morarmalar
• Ateş ve halsizlikle birlikte görülen morarmalar
• Küçük bir travma ile aşırı derecede büyüyen morarmalar
Morarma neden olur?
- Kalp ve damar hastalıkları
- Kazalar ve travmalar
- Kılıcal damar çatlaması
- Yaşlanma
- Hormonal bozukluklar
- Kanser
- Vitamin eksikliği
- Bazı ilaçlar
- Kan hastalıkları
- Alerji
- Şeker hastalığı
- Cilt hastalıkları
- Kansızlık
Morluklar nasıl giderilir?
1) Siyah zeytin çekirdekleri çıkarılıp ezilerek lapa haline getirilir ve eziklere sarılır.
2) Un, zeytinyağı ve bal karıştırılır. Elde edilen lapa eziklere sarılır.
3) Ezik alana buzla kompres uygulanır.
4. Et dövülüp eziklere sarılır.
5. Biberiye yağı eziklere sürülür. (Oldukça etkilidir)
Uyarı : Bu uygulamalara rağmen morarmalar geçmediyse kesinlikle doktora gidilmelidir.