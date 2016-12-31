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Morarma neden olur?

Genellikle yaralanmalar sonucunda oluşan morarmalar ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Peki bu soruna yol açan durumlar nelerdir? Detayları haberimizde!

Morarma neden olur?
Eklenme: 31 Aralık 2016, 11:44
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Morarmalar hangi durumlarda tehlikelidir?

• Kendi kendine gelişen morarmalar

• Birden fazla olan morarmalar

• Tekrarlayan ve genellikle ağrısız olan morarmalar

• Dişeti, burun ve genital kanamaların da olduğu morarmalar

• Ateş ve halsizlikle birlikte görülen morarmalar

• Küçük bir travma ile aşırı derecede büyüyen morarmalar

Morarma neden olur?

- Kalp ve damar hastalıkları

- Kazalar ve travmalar

- Kılıcal damar çatlaması

- Yaşlanma

- Hormonal bozukluklar

- Kanser

- Vitamin eksikliği

- Bazı ilaçlar

- Kan hastalıkları

- Alerji

- Şeker hastalığı

- Cilt hastalıkları

- Kansızlık

Morluklar nasıl giderilir?

1) Siyah zeytin çekirdekleri çıka­rılıp ezilerek lapa haline getirilir ve eziklere sarılır.

2) Un, zeytin­yağı ve bal karıştırılır. Elde edilen lapa eziklere sarılır.

3) Ezik alana buzla kompres uygulanır.

4. Et dövülüp ezik­lere sarılır.

5. Biberiye yağı eziklere sürülür. (Oldukça etkilidir)

Uyarı : Bu uygulamalara rağmen morarmalar geçmediyse kesinlikle doktora gidilmelidir.

 
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