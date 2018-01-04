Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Moody's'ten petrol açıklaması

Moody's raporu: "Bu sene petrol fiyatlarının varil başına 40 ile 60 dolar arasında seyretmesi tahmin ediliyor"

04 Ocak 2018 Perşembe 10:01
Moody's'ten petrol açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bu yıl küresel petrolendüstrisinde toparlanmanın devam etmesinin ve petrol üretiminin artmasının beklendiğini duyurdu.

Moody's'in 2018 küresel petrol endüstrisi görünümüne dair yayımlanan raporunda, sektörün genel görünümü ve petrol fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretim kesintisi anlaşmasının 2018'in sonuna kadar uzatılmasına rağmen, bu sene petrol fiyatlarının varil başına 40 ile 60 dolar arasında seyretmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Petrol fiyatlarının söz konusu fiyat aralığının içinde bulunması veya üzerine çıkması durumunda, bu yıl, petrol üretici ülkelerin üretimlerini arttırmasının beklendiğine yer verilen raporda, ABD'nin kaya petrol üretiminin de yükselmeye devam etmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, Kuzey Amerika'daki petrol arama ve üretim şirketlerinin sermaye yatırımlarının geçen sene güçlü olduğuna dikkat çekilirken, bu sene petrol üretimlerinin de artmaya devam edeceği vurgulandı.

Küresel petrol sahası hizmetleri şirketlerinin de bu yıl toparlanmaya devam edeceğinin bildirildiği raporda, öte yandan bu şirketlerin artan iş gücü maliyetleri ve tüketicilerin talepleri nedeniyle baskı altında kalabileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, küresel petrol talebiyle ilgili öngörülere de yer verildi.

Buna göre, hafif taşıtlar nedeniyle küresel petrol talebinin artmaya devam etmesinin beklendiğinin altı çizilen raporda, hafif taşıtlardan kaynaklanan petrol talebinin 2030'da, küresel petrol talebinin de 2040'da zirveye çıkmasının tahmin edildiği vurgulandı.

Raporda ayrıca bu yıl uluslararası petrol şirketlerinin yenilenebilir enerji ve alternatif enerji teknolojileriyle uzun dönemde doğalgaza geçişlerini sağlayacak yatırımlara ağırlık vermesinin beklendiği bilgisine yer verildi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 10:01
  1. Dünya Ekonomisi Haberleri
  2. Dünya Ekonomisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaya'dan alçak açıklama! 'Kur'an okudum...'
    1. Kaya'dan alçak açıklama! 'Kur'an..
    2. Merkez Bankası'ndan enflasyon..
    3. Türkiye'den yeni Katar hamlesi!
    4. Galatasaraylı yıldız İstanbul'dan..
    5. Almanya'dan Amerika'ya 'silah' tepkisi!
    6. Katliam yapacakmış... Herşey ortaya..
    7. KHK ile kapatılan 7 sendikaya operasyon
    8. Mersin'de öğrenci servisi tarlaya..
    9. Mahalleli kaçarak son anda kurtuldu
    10. Araç sahipleri dikkat! Sınırlama geliyor
    11. 2018, fuar yılı olacak
    12. Kartel medyasından Diyanet'e linç..
    13. TSK’nın gıda temininde yeni dönem
    14. Dün böyle yakalanmıştı! Katliam..
    15. TFF'den Terim'e veto
    16. Benyamin Netanyahu'dan İran'a kötü haber
    17. Kanada'dan İran açıklaması
    18. Adana'da İstinat duvarı 4 aracın..
    19. Selahattin Demirtaş eşbaşkanlığı..
    20. Gramaj oyununa dikkat! ‘Ekmeğinizi..
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Türkiye'den İran'daki 'bozkurtlara' mesaj!
    Türkiye'den İran'daki 'bozkurtlara' mesaj!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha