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Moody's Katar'ın notunu düşürdü

Moody's, Katar'ın kredi not görünümünü negatife düşürdü.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:57
Moody's Katar'ın notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Katar'ın kredi not görünümünü, OPEC ülkeleri ve Arap komşuları ile yaşadığı diplomatik krizden kaynaklanabilecek finansal riskleri işaret ederek, "negatif"e düşürdü.

Moody's, anlaşmazlığa hızlı çözüm olasılığının düşük olmasından dolayı not görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdüğünü, ancak uzun vadeli ülke kredi notunu "Aa3"te tuttuğunu kaydetti. Kredi derecelendirme kuruluşu, hızlı çözüm olasılığının düşük olmasından dolayı, aralarında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu ülkeler tarafından uygulanan hava, kara ve deniz ablukasının ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Moody's raporunda, "Uzayan belirsizlik döneminin 2018 yılına genişleme olasılığı ve anlaşmazlığa önümüzdeki birkaç aylık dönemde hızlı çözüm olasılığının düşük olması, Katar'ın ülke kredi temellerinin negatif etkilenebileceği riskini getiriyor" dedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun uyguladığı abluka Katar'ın varlıkları ve finansmanı üzerinde baskı oluşturuyor. Katar'ı terörizme finansman sağlamakla itham eden ülkeler, 13 maddelik bir talep listesi hazırlayarak 5 Temmuz'a kadar zaman verdi. Ancak bu anlaşmazlıktan yaklaşık bir ay önce, Moody's, Katar'ın kredi notunu, ülkenin ekonomik büyüme modeline ilişkin belirsizlikten dolayı bir basamak düşürmüştü.

BloombergHT

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:57
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