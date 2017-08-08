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Moody's Katar'ın bankacılık sistemi not görünümünü "negatif"e düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, Katar bankacılık sisteminin not görünümünü, "durağan"dan, "negatif"e indirdi.

08 Ağustos 2017 Salı 09:28
Moody's Katar'ın bankacılık sistemi not görünümünü "negatif"e düşürdü

Moody's'den yapılan açıklamada, kredi notu görünümündeki değişiklik kararının, Katar bankalarının, "karşı karşıya kaldıkları fonlama baskılarının sürmesi ve faaliyet koşullarının zayıflaması"ndan kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Görünüm aynı zamanda Katar hükümetinin ülkenin bankalarını destekleme kapasitesindeki zayıflamayı da içeriyor. Görünüm, Moody's'in Katar'da bankacılık kredibilitesinin önümüzdeki 12-18 aylık dönemde nasıl evrileceğine ilişkin beklentilerini yansıtıyor" denildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, bir süre önce Katar’ı terörizme destek vermekle suçlayıp diplomatik ilişiklerini kesmişlerdi.

DHA

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 09:28
  1. Moody's
  2. Katar
  3. negatif
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