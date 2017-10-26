Mondi ve WWF stratejik ortaklıklarını üç yıl uzattı

Mondi 2014'de WWF ile ambalaj ve kâğıt sektöründe çevreye duyarlı bir yönetimi teşvik etmeye odaklanan üç yıllık bir küresel ortaklığa girmişti. Bu küresel iş ortaklığı şimdi bir üç yıl daha uzatılmış ve WWF Internatıonal'ın bu türdeki en uzun ortaklığı hâline gelmiş bulunuyor.

Bu ortaklık Mondi ile WWF Güney Afrika arasında WWF-Mondi Bataklık Programı kapsamında gerçekleştirilen iş birliğinden gelişmiş olup Mondi'nin, sorumlu çevre yönetiminin iş açısından ne kadar faydalı olduğunu gösterme kararlılığının açık bir işaretidir. İş ortaklığının ikinci aşaması Mondi'nin orman, iklim, enerji ve içme suyu yönetimi ile ilgili çalışmalarının kökleşmesine ve kapsamının genişletilmesine yarayacaktır. Buradaki çalışmalar üç alanda organize edilmektedir: