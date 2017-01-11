Monaca adını yarı finale yazdırdı

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Sochaux, 16. dakikada Ima Andriatsima'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden bir dakika sonra Monaco, Guido Carrillo ile mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Ceza sahası içine yapılan ortaya çok iyi yükselen Carrillo'nun kafası direkten auta gitti. İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Monaco fırtınası vardı.

Falcao, Bernardo Silva ve Moutinho ile Sochaux kalesinde gol arayan kırmızı beyazlılar, aradığı golü 83. dakikada Moutinho ile buldu. Radamel Falcao'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta gole izin vermeyen Christopher Dilo'dan dönen topu takip eden Portekizli, gelişine düzgün vurduğu topu ağlara göndererek Monaco'yu maça tutundurdu. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Fransa Lig Kupası'nda statü gereği direk penaltı atışlarına geçilen karşılaşmada rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Monaco, zor anlar yaşadığı karşılaşmada turlayarak adını yarı finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkan, Fransa Kupası'nda adını son 32 takım arasına yazdıran ve Ligue 1'de de Nice ile şampiyonluk mücadelesi veren Monaco, böylelikle mücadele ettiği 4 kulvarda da yoluna devam etme başarısı gösterdi.