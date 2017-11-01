Molotoftan sanata dönüş

Hakkari’de daha önce terör örgütü yandaşlarınca kullanılan kültür merkezi, görevlendirme yapılan belediye tarafından sanatsal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği merkeze dönüştürüldü.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, gerçekleştirdiği içme suyu, alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra gençlere yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor.



Bu kapsamda Fegiye Teyran Kültür Merkezi’nde açılan erbane (def), gitar, saz, resim, tiyatro ve halk oyunları kurslarına katılan yaklaşık 500 genç, kültür sanat alanında faaliyet yürütüyor.

“GENÇLER KURSLARA YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR”



Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, yaptığı açıklamada, terörün istismar ettiği kültür alanında ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kültür merkezinde açtıkları kurslara özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Epcim, “Alan yetersizliğinden dolayı bazı kurslara cevap veremiyoruz. Bu sorunu Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yürüttüğümüz ortak çalışmayla okullarımızdan yararlanarak çözmek istiyoruz” dedi.



Fegiye Teyran Kültür Merkezi’nin eski belediye döneminde “molotof doldurma merkezi” gibi çalıştığı zamanlar olduğunu anlatan Epcim, şöyle konuştu:



“Daha önce şer odağı haline getirilen Fegiye Teyran Kültür Merkezimiz artık gerçekten bir kültür merkezi, sanatsal, kültürel faaliyetlerin yapıldığı merkez haline geldi. Bu merkez Fegiye Teyran’ın ruhuna, adabına uygun bir şekilde onun ismi ile faaliyetlerine devam ediyor. Çocuklarımıza ilim irfan noktasında önemli kazanımlar vermeye başladı. Bir ilim, kültür merkezi haline gelmeye başladı. Bundan da memnuniyet duyuyoruz.”