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Molla Hüseyin el-Buti ebediyete uğurlandı

Bugün hayatını kaybeden bölgenin kanaat önderlerinden Molla Hüseyin el-Buti, sevenleri tarafından ebediyete uğurlandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 20:40
Molla Hüseyin el-Buti ebediyete uğurlandı

Bölgenin kanaat önderlerinden, ömrünü İslam’a ve ilme adayan, birçok talebe yetiştiren Molla Hüseyin el-Buti (Elçi) bugün 97 yaşında Diyarbakır'da vefat etti.

Yüzlerce talebesi bulunan ve binlerce talebeyi de mezun eden el-Buti, ömrünü ilim tedrisine vakfetmişti.

97 yaşında vefat eden el-Buti’nin cenazesi bugün binlerce kişi tarafından Diyarbakır’ın Sur ilçesi Suffe Medresesi yanındaki Ravda Camii'nden alınarak aile kabristanına defnedildi.

Cenaze namazına ailesi ve dava arkadaşlarının yanı sıra Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Müftüsü Burhan İşliyen, İttihad-ul Ulema üyeleri, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Başsavcı Kamil Erkut Güre, HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu, AK Parti ve Saadet Partisinden heyetler, kurum müdürleri ile kalabalık bir halk kitlesi katıldı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 20:40
  1. Molla Hüseyin el-Buti
  2. Diyarbakır

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