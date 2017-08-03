Molla Ahmet Bekiroğlu vefat etti

Önder genel başkanı Halit Bekiroğlu'nun babası Ahmet Bekiroğlu vefat etti.

Edinilen bilgilere göre; Molla Ahmet Bekiroğlu'nun cenaze namazı dün akşam saat 18:00'da Malatya Şehir Mezarlığı Camii'nde kılındı. Bugün öğle saatlerine kadar Malatya'da, öğleden sonra ise Elazığ'da taziyeler kabul edilecek.



Merhum Bekiroğlu ilerleyen yaşına rağmen her hafta AGD Elazığ Şubesi'nde tefsir derslerine devam ettiği öğrenildi.