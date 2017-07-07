Moldovalı gelin tavuk çiftliği sahibi oldu

Muş'ta evlendikten sonra Müslüman olan ve Türk vatandaşlığına geçen Moldovalı Melike Aşar, kurduğu tavuk çiftliğinde günde 950 organik yumurta üretiyor.

Yaklaşık 16 yıl önce Oğur Aşar ile evlendikten sonra Müslüman olan ve Türk vatandaşlığına geçen 3 çocuk annesi Aşar, köy hayatından etkilenerek 4 ay önce merkeze bağlı Akpınar köyünde eşine ait arazide kurduğu tavuk çiftliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

"Tavuk sayısını 10 bine çıkarmak istiyorum"

Aşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 bin tavuk alarak kurduğu çiftlikte yumurta üretiminin başarıyla sürdüğünü söyledi.

Şu anda günde yaklaşık 950 organik yumurta ürettiklerini anlatan Aşar, "Organik yumurtalarımızı Muş'taki market ve manavlara satıyoruz. Yoğun talep var. Bundan dolayı işimizi büyütmek istiyoruz. Şimdi iki çalışanımız var. Üretim kapasitemizi artırarak çalışan sayısını 10'a yükseltmek istiyoruz." dedi.

Aşar, 2 bin olan tavuk sayısını 10 bine çıkarmak istediğini bunun için de devlet desteğine başvuracağını ifade etti.