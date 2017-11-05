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Moğultay’ın damadı tutuştu

19 Ekim’de “Damat da Moğultay’ı aratmıyor” başlığıyla sürmanşetten verdiğimiz haberimiz büyük ses getirdi.

05 Kasım 2017 Pazar 14:55
Moğultay’ın damadı tutuştu

Akit yazdı, Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. 19 Ekim’de “Damat da Moğultay’ı aratmıyor” başlığıyla sürmanşetten verdiğimiz haberimiz büyük ses getirdi. Moğultayların damadı Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı’nın konsolosluk çalışanı Hakan Gümüş’ü istifası için mobbing uygulaması, Canberra Büyükelçisi Ahmet Vakur Gökdenizler’in de bu zulme adeta seyirci kalmasına bakanlık “inceleme” başlattı. Dışişleri’nin skandalları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdiği bildirildi.

MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

CHP’den Adalet Bakanlığı yaptığı dönemde “Kadroları örgütüme vermeyip de milliyetçilere mi verseydim” diyerek militan yargının temellerini atan Mehmet Moğultay’ın yeğeni Sevgi Moğultay ile evli olan Avustralya’nın Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı’nın zulmü Dışişleri Bakanlığı’nın duvarlarına çarptı. Bakanlığın, Canberra Büyükelçiliği ve Melbourne Başkonsolosluğu’ndaki akıl almaz skandalları araştırmak için bir müfettişi görevlendirdi. Müfettişin önümüzdeki hafta içi söz konusu temsilciliklerimize giderek konuyu yerinde araştıracağı ve soruşturma açacağı kaydedildi.


SKANDALLAR ARAŞTIRILACAK

Kendi ideolojisine yakın olmayan bir ismi hedef haline getirerek istifaya zorlayan Başkonsolos Küçüksakallı’nın bu keyfi davranışları büyük tepkiye neden olmuştu. Sorumluluk sahasındaki Melbourne Başkonsolosluğu’nda meydana gelen mobbing vakası için aradığımız Canberra Büyükelçisi Ahmet Vakur Gökdenizler sorularımızı yazılı istemiş fakat herhangi bir geri dönüş yapmamıştı. Gökdenizler’in bu tutumu “mobbinge göz yumuyor” yorumlarını da beraberinde getirmişti. Akit, Gökdenizler’in 28 şubat sürecinin muktedirlerine yaranmak için başörtüsü mücadelesinin sembol isimlerinden Merve Kavakçı’yı vatandaşlıktan attırmak için adeta espiyonaj faaliyeti yürüttüğünü de, “O büyükelçi de sabıkalı çıktı” başlığıyla kamuoyuna duyurmuştu.

İSRAFI GÜNDEME GETİRMİŞTİK

Akit, Melbourne Başkonsolusu Küçüksakallı’nın devletimizin imkanlarını keyfi ihtiyaçları için sömürdüğünü de ortaya çıkarmıştı. 23 Ekim’de “Başkonsolus mu derebeyi mi?” başlığıyla yayımladığımız haberde şu ifadelere yer vermiştik: Zorba Küçüksakallı’nın Melbourne Başkonsolosluğun garajını adeta lüks araba galerisi haline getirdiği belirlendi. Devletin imkanlarını har vurup harman savuran Küçüksakallı’nın piyasa fiyatı 110 bin TL olan CC 347 model Mercedes S 500, ortalama fiyatı 150 bin TL eden 2006 Model BMW X5 ve yine fiyatı 250 bin TL’yi bulan 2015 Model CC 332 Mercedes E 250 gibi lüx araçları kendi hizmetine sunduğu tespit edildi.

HARUN SEKMEN

Damat da CHP’li Moğultay’ı aratmıyor

Başkonsolos mu derebeyi mi?

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 14:55
  1. Melbourne Başkonsolusu
  2. Mehmet Moğultay
  3. Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı
  4. Hakan Gümüş
  5. Canberra Büyükelçisi Ahmet Vakur Gökdenizler
  • oooooo13 dk önce
    Bu chp, iyi, hdp, fetö, pkk başındakiler ve seçmenleri, bunların hepisi MÜNAFIK. Gözüken Köy Kılavuz İstemez. ALLAH Cellecelâluh KURAN'da Münafıklar Cehennem'in En çok Azaplı yerinde olacak diye Biz Kullarına haber veriyor. ALLAH' IM Biz Müslüman Kullarını Dünyada Ve Ahirette MÜNAFIKLIKTAN Ebediyyen Koru ÂMÎN. Bunların MÜNAFIK Olduğunu Hep Beraber İspatlıyalım. ALLAH Cellecelâluhkadınlara Başınızı Kapatın diyor. Recep Tayyip Erdoğan parlamentoda Başörtü yasağını kaldıralımmı! diyor Bütün Müslümanlar! EVET diyor. Bunlar ve seçmenleri ne diyor HAYIR al işte MÜNAFIKLAR. ALLAH Cellecelâluh her türlü Alkol Yasak diyor. Erdoğan yasaklayalımmı! diyor MÜSLÜMANLAREVET diyor. Bunlar HAYIR diyor al işte MÜNAFIKLAR vesaire. ALLAH Cellecelâluh MÜNAFIKLAR Dünyada Mutlu değildirler Kalplerini BEN Biliyorum Ölünce'de Ebediyyen Cehennemdedirler Diye Bildiriyor. ALLAH' IMbeni, Bütün Sevdiklerimi, Bütün Müslümanları ve Kıyamete kadar gelecek olan Nesillerimizi MÜNAFIKLIKTAN Dünyada ve Ahirette Ebediyyen KORU,Ve Bizleri EBEDİYYEN İslam'dan Ayırma! ÂMÎN.
  • ŞABAN AKÇAYŞABAN AKÇAY35 dk önce
    Hala bunların kalıntıları duruyor mu Bu nasıl hükümet hiçbir şeyden haberi yok mu
  • ErsanErsan38 dk önce
    Akp deki savurganligi ni yqzsaniz mesela meclise 1. Milyon tl alinan masa meclis baskanina alinan zirhli mercedes mybach cumhurbaskanligina alinan 38 adet araba yapilan 300 odali yazlik sarayi acaba neden yazmazsiniz bu yorumda sansure ugrar

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