Moğultay’ın damadı tutuştu

Akit yazdı, Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. 19 Ekim’de “Damat da Moğultay’ı aratmıyor” başlığıyla sürmanşetten verdiğimiz haberimiz büyük ses getirdi. Moğultayların damadı Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı’nın konsolosluk çalışanı Hakan Gümüş’ü istifası için mobbing uygulaması, Canberra Büyükelçisi Ahmet Vakur Gökdenizler’in de bu zulme adeta seyirci kalmasına bakanlık “inceleme” başlattı. Dışişleri’nin skandalları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdiği bildirildi.



MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ



CHP’den Adalet Bakanlığı yaptığı dönemde “Kadroları örgütüme vermeyip de milliyetçilere mi verseydim” diyerek militan yargının temellerini atan Mehmet Moğultay’ın yeğeni Sevgi Moğultay ile evli olan Avustralya’nın Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı’nın zulmü Dışişleri Bakanlığı’nın duvarlarına çarptı. Bakanlığın, Canberra Büyükelçiliği ve Melbourne Başkonsolosluğu’ndaki akıl almaz skandalları araştırmak için bir müfettişi görevlendirdi. Müfettişin önümüzdeki hafta içi söz konusu temsilciliklerimize giderek konuyu yerinde araştıracağı ve soruşturma açacağı kaydedildi.



SKANDALLAR ARAŞTIRILACAK



Kendi ideolojisine yakın olmayan bir ismi hedef haline getirerek istifaya zorlayan Başkonsolos Küçüksakallı’nın bu keyfi davranışları büyük tepkiye neden olmuştu. Sorumluluk sahasındaki Melbourne Başkonsolosluğu’nda meydana gelen mobbing vakası için aradığımız Canberra Büyükelçisi Ahmet Vakur Gökdenizler sorularımızı yazılı istemiş fakat herhangi bir geri dönüş yapmamıştı. Gökdenizler’in bu tutumu “mobbinge göz yumuyor” yorumlarını da beraberinde getirmişti. Akit, Gökdenizler’in 28 şubat sürecinin muktedirlerine yaranmak için başörtüsü mücadelesinin sembol isimlerinden Merve Kavakçı’yı vatandaşlıktan attırmak için adeta espiyonaj faaliyeti yürüttüğünü de, “O büyükelçi de sabıkalı çıktı” başlığıyla kamuoyuna duyurmuştu.



İSRAFI GÜNDEME GETİRMİŞTİK



Akit, Melbourne Başkonsolusu Küçüksakallı’nın devletimizin imkanlarını keyfi ihtiyaçları için sömürdüğünü de ortaya çıkarmıştı. 23 Ekim’de “Başkonsolus mu derebeyi mi?” başlığıyla yayımladığımız haberde şu ifadelere yer vermiştik: Zorba Küçüksakallı’nın Melbourne Başkonsolosluğun garajını adeta lüks araba galerisi haline getirdiği belirlendi. Devletin imkanlarını har vurup harman savuran Küçüksakallı’nın piyasa fiyatı 110 bin TL olan CC 347 model Mercedes S 500, ortalama fiyatı 150 bin TL eden 2006 Model BMW X5 ve yine fiyatı 250 bin TL’yi bulan 2015 Model CC 332 Mercedes E 250 gibi lüx araçları kendi hizmetine sunduğu tespit edildi.

HARUN SEKMEN

Damat da CHP’li Moğultay’ı aratmıyor

Başkonsolos mu derebeyi mi?