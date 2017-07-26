Mogherini, 'Türkiye'ye karşı sert tavır alınsın' diyenleri şok etti!

Guardian'da yer alan bir haberde, Federica Mogherini'nin, Türkiye'nin üyelik sürecinin devam ettiğinde ısrarcı olduğuna dikkat çekti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB adına ise Mogherini ile Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn katılmıştı.

Mogherini toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Ankara ile diyalog kanallarını açık tutmamız önemli. Türkiye hala açıkça birliğe aday bir ülkedir. Bazı meslektaşlarımızın çoğu kırmızı çizgilere odaklanmak istiyor. Ben ise ortak yanlarımıza odaklanmayı tercih ediyorum" demişti.

'ERDOĞAN KINANSIN' ÇAĞRILARI YAPILMIŞTI

Guardian'daki haberde, Avrupa'da birçok çevrenin Brüksel'e, Türkiye'de 15 Temmuz sonrası 50 bine yakın kişinin darbe girişiminde bulunanlar ile bağları olduğu iddia edilerek tutuklanmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kınama çağrısı yaptığı belirtildi.

Haberde, Londra merkezli insan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) genel sekreteri Salil Shetty'nin AB'ye yaptığı çağrı da yer aldı. Shetty, tutuklu 6 insan hakları aktivistinin serbest bırakılmaları için, AB'nin 'Erdoğan'a' fonları dondurma dahil çeşitli önlemler almayı düşünmesini istemişti.

İŞİNİ DÜZGÜN YAPAN GAZETECİ...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise dün Brüksel'deki basın toplantısında, "İşini düzgün yapan gazeteci, özgürce yapan gazeteciyle terör örgütüne doğrudan destek veren adı 'gazeteci' varsa bunları da ayırmak lazım" demişti.

Çavuşoğlu, geçen ay tutuklanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucu ve yöneticilerinden avukat Taner Kılıç ile ilgili olarak da şunları söylemişti:

"Taner Kılıç, FETÖ'nün, yani darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün, FETÖ üyelerinin kullandığı Bylock programını kullanmış telefonunda ve buradan da FETÖ'nün yurt dışındaki üyeleriyle, üst düzey yöneticileriyle görüşme yapmış. Şimdi bu şahsın işlediği suç, Uluslararası Af Örgütünü bağlamaz ki. Bunun tutuklanması, Türkiye'nin Uluslararası Af Örgütü'ne karşı olduğu anlamına gelmez, şahısla ilgilidir bu."

FİNANCİAL TİMES: BRÜKSEL'DEKİ GÖRÜŞMELER GERGİNLİĞİ AZALTMADI

İngiliz Financial Times gazetesi ise Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'na internet sitesindeki bir haberde yer verdi.

Gazete, Brüksel'deki görüşmelerin AB ile Türkiye arasında gerginliği azaltmadığını yazdı.

Haberde Ankara'nın tam üyelik müzakerelerinde yeni fasılların açılması talebinde bulunduğu, Brüksel'in ise özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi sonrası aldığı sert önlemler nedeniyle bu talebi reddettiğini yazdı.