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Mogadişu'daki saldırıda ölü sayısı artıyor

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye çıktı

30 Ekim 2017 Pazartesi 09:58
Mogadişu'daki saldırıda ölü sayısı artıyor

Somali Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, acil kabine toplantısının ardından Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Abdullahi Muhammed Sambaloshe ile Polis Teşkilatı Başkanı Abdihakin Dahir Saed Said'in görevlerinden alındığı belirtildi.

Bu arada Somali Güvenlik Bakanı Muhammed Abukar Islow, bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 27'ye yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan, 14 Ekim'de Mogadişu'da yaklaşık 350 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan önceki bombalı saldırıyla bağlantısı olduğu tespit edilen 5 kişinin de tutuklandığı kaydedildi.

Emniyet yetkilisi Muhammed Hüseyin, dün yaptığı açıklamada, başkentin Hamruveyni Mahallesi'ndeki Naso Hablod otelini hedef alan ve 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı saldırıda iki patlama olduğunu açıklamıştı. Saldırganlardan birinin üzerindeki bomba yüklü yeleği patlattığını belirten Hüseyin, ilk patlamadan sonra saldırganlar ile otelin güvenlik görevlileri arasında silahlı çatışma çıktığını ifade etmişti.

Emniyet kaynaklarına göre ilk patlamanın ardından Meçhul Asker Meydanı ve eski parlamento binası yakınlarında park halindeki bomba yüklü bir araç infilak etmişti. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, otelde Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile yapacakları toplantı için Mogadişu'ya gelen heyetler bulunuyordu.

İlk saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, ikinci saldırının sorumluluğunu üstlenen henüz olmadı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 09:58
  1. Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu
  2. Eş-Şebab
  3. Somali Başbakanlık Ofisi
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