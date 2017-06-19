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Modric her an hapse girebilir!

Real Madrid'in Hırvatistanlı futbolcusu Luka Modric hakkında yalancı şahitlik yaptığı gerekçesiyle 6 ay 5 yıl hapis cezası istendi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 19:42
Modric her an hapse girebilir!

Hırvatistan Devlet Savcılık Bürosu, Real Madrid'in süper yıldızı Luka Modric'i yalancı şahitlik ve adaleti yanıltma şüphesiyle gözaltına aldı. Zdravko Mamic davasına tanık olarak dahil olan Luka Modric'in suçlu bulunması halinde 6 ay ila 5 yıl arası hapis alacağı belirtildi.

RAKAMLAR HAKKINDA ŞAHİTLİK YAPMIŞTI

Dinamo Zagreb'in eski başkanı olan Zdravko Mamic'in, Modric'in transferi sırasında yolsuzluk yaptığı öne sürülmüştü. Tottenham'dan gelen paranın bir kısmını kendi zimmetine geçirdiği ve ayrıca vergi kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla açılan davada Modric, rakamlar hakkında şahitlik yapmıştı.

Modric'in bu rakamları verirken adaleti yanılttığı, savcılık tarafından iddianamaye konuldu.

YENİ DELİLLER ORTAYA ÇIKTI, MODRIC İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yeni bulunan delillere göre; Modric ile Mamic, Tottenham'dan gelen 20 milyon Euro'luk bonservis bedelini yarı yarıya paylaştıkları belirtildi. Modric'in de bu deliller sonrası Savcılık'a verdiği son ifadesinde bu durumu kabul etttiği açıklandı. Dinamo Zagreb'in eski başkanı Mamic'in başka transferlerde de yolsuzluk yaptığı iddiaları da belirtildi.

 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 19:42
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