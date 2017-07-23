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Modifiye tutkunlarının ceza protestosu

Trabzon’da modifiye araç sahipleri kendilerine kesilen cezaları protesto etti.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:46
Modifiye tutkunlarının ceza protestosu

Trabzon’da son günlerde modifiyeli otomobillere egzoz ve teknik değişiklikten dolayı kesilen cezalar araç sahipleri tarafından protesto edildi. Ortahisar ilçesindeki Atatürk Alanı’nda toplanan bir grup modifiye araç sahibi kendilerine büyük miktarlarda ceza kesildiğini iddia ederek, “Gelip geçici bir heves için cebinizden alın terinizi aldılar mı müdürüm, modifiye magandalık değil yaşam tarzıdır” yazılı pankart açtı.

Modifiyenin bir sevgi ve tutku olduğunu savunan Önder Saltık, “Bunun elimizden alınmasını istemiyoruz. Biz cezalarımızı ve vergilerimizi ödüyoruz. Emniyet Müdürümüzün sesimize kulak vermesini istiyoruz. Bu konuyla bizzat ilgilenmesini istiyoruz” dedi.

Egzozlu arabalara gereken cezanın verilmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan Usta ise, “Gece saatlerinde egzozlu araçlar dolaşıyor. Biz bunları içimizde barındırmamaya çalışıyoruz. Egzozlu araçlara ceza kesilsin ama biz alçak araba sürmeyi seviyoruz. Arabam alçak olabilir bu benim sevgim. Bizim arabamız çocuğumuz gibi. Cam filmi normalde serbest ama yasak diyorlar. Biz ne tarafa döneceğimizi bilmiyoruz. Biz maganda değiliz. Bizim bir tutkumuz var. Rica ediyoruz bize bir yer göstersinler orayı pist yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:46
  1. Trabzon
  2. Atatürk
  3. Ortahisar
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