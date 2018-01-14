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Modi'den 'U' dönüşü! Netanyahu'yu böyle karşıladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere geldiği Yeni Delhi’de Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılandı.

14 Ocak 2018 Pazar 22:49
Modi'den 'U' dönüşü! Netanyahu'yu böyle karşıladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Hindistan’a geldi.

Hindistan ile daha yakın ilişkiler kurma sözü veren Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu’yu başkent Yeni Delhi’de İsrail’i ziyaret eden ilk Hindistanlı lider olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılandı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ANLAŞMAYI İPTAL ETMİŞTİ

İsrailli lidere, Yeni Delhi ziyaretinde kalabalık iş adamı grubu da eşlik ediyor. Hindistan hükümeti, geçtiğimiz hafta yaklaşık 500 milyon dolara mal olması beklenen füze anlaşmasını iptal etmişti. Ancak, Hindistan, Netanyahu’nun ziyareti öncesinde anlaşmayı yeniden gündeme almıştı. İsrail, Hindistan için önemli silah tedarikçisi olarak öne çıkıyor.

 

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 22:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • TanTan1 sa önce
    Iki katil cehennemde'de böyle sarılırlar mı birbirine?
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 2 sa önce
    GÖRÜYORSUN SİLAHIN HER TÜRÜNÜ YAPMAN GEREKYOKSA GAVÜRÜN UŞAKLIĞINI YAPMAK İSTEYEBİLİR BİLE DEYİLCUNKUUZUN BOYLUSAVAŞ YAPAMAZSIN
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 2 sa önce
    GÖRÜYORSUN SİLAHIN HER TÜRÜNÜ YAPMAN GEREKYOKSA GAVÜRÜN UŞAKLIĞINI YAPMAK İSTEYEBİLİR BİLE DEYİL
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