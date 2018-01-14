Modi'den 'U' dönüşü! Netanyahu'yu böyle karşıladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Hindistan’a geldi.

Hindistan ile daha yakın ilişkiler kurma sözü veren Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu’yu başkent Yeni Delhi’de İsrail’i ziyaret eden ilk Hindistanlı lider olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılandı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ANLAŞMAYI İPTAL ETMİŞTİ

İsrailli lidere, Yeni Delhi ziyaretinde kalabalık iş adamı grubu da eşlik ediyor. Hindistan hükümeti, geçtiğimiz hafta yaklaşık 500 milyon dolara mal olması beklenen füze anlaşmasını iptal etmişti. Ancak, Hindistan, Netanyahu’nun ziyareti öncesinde anlaşmayı yeniden gündeme almıştı. İsrail, Hindistan için önemli silah tedarikçisi olarak öne çıkıyor.