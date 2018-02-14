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Modeus: Şehrimizde ezan sesini duymayı umut ediyorum

İsveç'in güneyinde bulunan Vaxjö kentindeki Araby Camisi'nin ezan okunması için yaptığı başvurunun ardından kentin Başpiskoposu Modeus'tan mesaj geldi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 08:09
Modeus: Şehrimizde ezan sesini duymayı umut ediyorum

İsveç'in güneyinde bulunan Vaxjö kenti Başpiskoposu Fredrik Modeus, "Şehrimizde kilise çanının yanı sıra ezan sesini duymayı umut ediyorum. Müslümanların ezanını sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Vaxjö kentindeki Araby Camisi yetkililerinin dün emniyet müdürlüğüne, ezan okunması için yaptığı başvurunun ardından İsveç kilisesinden açıklama geldi.
Kilise adına sosyal medya hesabından açıklama yapan Başpiskopos Modeus, "İsveç Kilisesi adına Müslümanların ezanını sabırsızlıkla bekliyorum. Şehrimizde kilise çanının yanı sıra ezan sesini duymayı umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

DEVLET TELEVİZYONUNA KONUŞTU

Konu ile ilgili İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklama yapan Vaxjö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Pia Ringius, sadece haftada bir gün cuma namazı öncesi hoparlörle ezan okunması için başvuru yapıldığını kaydetti. Ringius, ''Öncelikle bölgenin durumu ve güvenliği araştırılıyor. Önceden böyle bir izin vermediğimiz için şu an başvuru incelemede. Stockholm'de bir cami için böyle bir izin verilmiş. Bu da göz önünde tutuluyor'' dedi.

İLK EZAN 5 YIL ÖNCE OKUNDU

İsveç'te hoparlörden ezan ilk kez beş yıl önce Stockholm'ün Botkyrka ilçesindeki Fittja Mahallesi'nde bulunan Fittja Ulu Camisi'nde okundu. Camide 2013 yılından bu yana sadece cuma günleri namazdan önce hoparlörle ezan okunuyor.
Öte yandan üç ay önce de İsveç'in Blekinge bölgesindeki Karlskrona kentinde Boşnaklara ait İslam Kültür Derneğinin minareli camisinde beş vakit hoparlörle ezan okunmasına izin çıkmıştı.

Karar

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 08:09
  1. İsveç
  2. Araby Camisi
  3. ezan

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