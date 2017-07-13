Modeste Çin'e transfer oldu

Çin Süper Lig ekibi Tianjin Quanjian, Almanya'nın Köln takımından Fransız golcü Anthony Modeste'i kadrosuna kattı.

Köln Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Modeste'in transferi konusunda Çin ekibiyle anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada transferin detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Modeste'in 6 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralandığı iddia edildi. Haberlerde, Çin kulübünün satın alma opsiyonunu kullanarak tecrübeli futbolcuyu 29 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edebileceği öne sürüldü.