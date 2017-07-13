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Modeste Çin'e transfer oldu

Çin kulübü Tianjin Quanjian, Almanya'nın Köln takımından Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilen Fransız golcü Modeste'i renklerine bağladı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:18
Modeste Çin'e transfer oldu

Çin Süper Lig ekibi Tianjin Quanjian, Almanya'nın Köln takımından Fransız golcü Anthony Modeste'i kadrosuna kattı.

Köln Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Modeste'in transferi konusunda Çin ekibiyle anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada transferin detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Modeste'in 6 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralandığı iddia edildi. Haberlerde, Çin kulübünün satın alma opsiyonunu kullanarak tecrübeli futbolcuyu 29 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edebileceği öne sürüldü.

  • İngiltere'de Blackburn Rovers, Fransa'da Bastia, Angers, Nice, Bordeaux, Almanya'da Hoffenheim ve son olarak Köln'de görev yapan ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu ileri sürülen Modeste, geçen sezon takımıyla çıktığı 37 maçta 27 gol attı.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:18
  1. İngiltere
  2. Beşiktaş
  3. Almanya
  4. Fransa
  5. Hoffenheim
  6. Bordeaux
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