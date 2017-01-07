İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17-25 Aralık sürecinde 'Haşhaşiler'e benzettiği FETÖ hakkında, bu benzerliği ele alan bir kitap yazıldı.
Araştırmacı gazeteci Abdülkadir Özkan'ın kaleme aldığı, KopernikKitap'tan çıkan "Modern Zamanların Hasan Sabbah’ı: Fetullah Gülen" isimli eserde, Fetullah Gülen'in yani "modern zamanların Hasan Sabbah’ının kan donduran korku imparatorluğunun tarihçesi" anlatılıyor.
Kitap bir biyografiden ziyade, terörist Gülen'in gerçek yüzünü ortaya koyan bir Haber dosyası niteliğini taşıyor.
Fetullah Gülen'in zihin dünyasının derinlemesine analiz edildiği kitapta, 28 Şubat gibi, müslümanların çok zor günler geçirdiği bir dönemde, bu şahsın çıkıp, insanların saf, temiz duygularını istismar edip, büyük bir sömürü imparatorluğu kurabilmesinin nedenleri irdeleniyor.
(Haber 7)