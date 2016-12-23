Mod İstanbul'da lansmana özel yüzde 15 indirim dönemi başladı

Merkezi konumuyla ön plana çıkan ve İstanbul’un hızla gelişen bölgelerinden biri olan Kağıthane’de yapımına başlanan Mod İstanbul projesi 3 bin 610 metrekare alandan oluşuyor. Toplam 3 bloktan oluşan projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 4 farklı daire seçeneği bulunuyor. Daire büyüklükleri 71 Metrekare ile 242 Metrekare arasında değişiyor. Yüzde 70’i açık ve yeşil alana ayrılan Mod İstanbul, açık ve kapalı yüzme havuzu, sauna, fitness salonu, çocuk oyun alanları, 24 saat güvenlik, kapalı otopark, akıllı ev sistemi avantajlarıyla ve orman manzarasına sahip konumu ile dikkat çekiyor.

Teslimlerin 2018 yılının Mart ayında yapılması planlanan Mod İstanbul projesi, Kemerburgaz Caddesi’ne, TEM’e, E-5 bağlantı yoluna ve Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattına çok yakın bir lokasyonda yer alıyor.