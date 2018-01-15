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Mobilyacılar KDV indiriminin devamını istiyor

MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası 12 No'lu Komite Başkan Yardımcısı Yılmaz Akbaş, dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen 2017 yılında sektöre verilen özel desteklerle mobilya üretici ve satıcılarının iyi bir yılı geride bıraktığını, yeni yılda da mobilyada vergiindirimlerinin devamını istediklerini söyledi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:41
Mobilyacılar KDV indiriminin devamını istiyor

Tüm sektörler gibi mobilya sektörünün de son dönemlerde yaşanan olumsuz ekonomik tablodan etkilendiğini dile getiren Akbaş, "Bizlerin rekabetçi yapısı güçlenirse yalnızca içeride değil yurtdışında da etkinliğimizi artırabiliriz. Mersin'de yaklaşık 200 adet mobilya üreticisi firma bulunmakta. Yalnızca bölgeye değil, Türkiye geneline satışlar yapıyoruz. Yurtdışındaki etkinliğimiz ise mevcut durumda istediğimiz düzeyde değil. Üretimimizin yaklaşık yüzde 5'ini ihraç edebiliyoruz. Ağırlıklı pazarlarımız ise başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Kuzey Irak. Verilecek desteklerle eğer maliyetlerimizi aşağı çekebilirsek rekabet gücümüz de pazar çeşitliliğimiz de artar ve bu durum ihracat rakamlarımıza da yansır. Bu nedenle devletin desteği büyük önem taşıyor" dedi.

Geçen yıl ihracatta alternatif pazar arayışlarına yöneldiklerini ve ağırlıklı olarak Asya, Afrika, özellikle de Cezayir ve Tunus pazarlarının araştırıldığını dile getiren Akbaş, "Yaşanan tüm olumsuzluklar, krizler iş dünyasının konsantrasyonunu bozmasına rağmen önceliğin üretim olmaya devam etmesi gerek. Biz de bu düşüncelerle hareket ediyoruz Türkiye doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke değil. Ekonomimizi büyütüp hedeflerimize ulaşmamız için üretimden başka yol yok. Sektörde kullanılan yarı mamul ürünlerin KDV oranı tekstil sektörüne bağlı olarak yüzde 8 olarak uygulanıyor ancak bu oran nihai üründe yüzde 18'e yükseldi. Bu uygulama sektördeki canlanmayı frenlediği gibi kayıt dışılığı da artırdı. Düzenleme bekliyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 10:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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