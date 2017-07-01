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Mobilya imalathanesinde yılan paniği

İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerince mobilya imalathanesinde yakalanan yılan doğaya salındı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:34
Mobilya imalathanesinde yılan paniği

Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber İnegöl ilçesinde farklı noktalarda ortaya çıkan yılanlar ilçe halkını tedirgin ediyor. İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi yolu üzerindeki bir alçıpan imalathanesine 1,5 metre uzunluğunda yılan girdi. Alçıpanlar arasında 1,5 metrelik yılanı gören iş yeri çalışanları durumu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, yılanı yakalayarak doğaya saldı. İmalathanede geçtiğimiz gün de 3 adet yavru yılan görüldüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:34
  1. Bursa
  2. Ortaköy
  3. İnegöl
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