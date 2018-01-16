Mobilya ihracatında 2018 hedefi 3 milyar dolar
Mobilya sektörü ihracatta çıtayı yükseltti. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztaşkın, 2018 yılında ihracat rakamını en az 3 milyar dolara çıkaracaklarını söyledi.16 Ocak 2018 Salı 09:47
Öztaşkın, mobilya sektörü olarak ihracat odaklı büyümeye devam edeceklerini; Türkiye’nin 2023 hedeflerine katkı sunacaklarını dile getirdi.
2017 rakamlarına da değinen Öztaşkın; “Ekonomi Bakanlığı’nın açıklamalarına göre geçen sene Türkiye’nin ihracatı yüzde 10,22 artışla 157,1 milyar dolara ulaştı. Mobilya sektörü açısından ise ihracat yüzde 8 artarak 2,7 milyar dolar oldu” dedi.