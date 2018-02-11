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Mobil uygulamalarda en fazla vakit harcayan kullanıcı kitlesi Çinliler

Business Insider sitesinde yayınlanan bir araştırma en çok vakit harcayan kitle Çinliler olduğu anlaşıldı.

11 Şubat 2018 Pazar 10:58
Mobil uygulamalarda en fazla vakit harcayan kullanıcı kitlesi Çinliler

Çinliler indirdikleri uygulama sayısında ve uygulama içinde geçirilen süre bazında dünya lideri konumundalar.

Şuan Çin’in uygulama pazarı, kazanılan gelir ve yayındaki uygulama sayısı olarak dünyanın en büyüğü. 2020 yılına kadar Çin sınırları içerisinde yapılacak uygulama satışlarından 42 milyar dolar gelir elde edilmesi öngörülüyor. Bu rakam 2016 yılı itibariyle 25 milyar dolar olarak raporlanmıştı.

Google Play Store, App Store veya üçüncü parti uygulama mağazalarında harcanan para 2017’de son iki yıla kıyasla yüzde 270 oranında yükseliş gösterdi. Toplamda 33 milyon dolar harcayan Çinliler, dünya çapında gerçekleştirilen uygulama alımının yüzde 38‘ini de üstlendiler.

Çin’den sonra uygulama içinde en fazla para harcayan kullanıcı kitlesi ise Amerika bulunuyor. Geçen yıla kıyasla uygulama harcamalarında yüzde 57’lik yükselişin raporlandığı Amerika'da 15 milyon dolarlık ödeme gerçekleşti.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 10:58
  1. uygulama
  2. Çin
  3. Google Play Store
  4. App Store
  5. Amerika

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