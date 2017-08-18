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Mobil Mamografi Tırı Kent Meydanı’nda

Sultanbeyli Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Mobil Mamografi Tırı 27 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında Sultanbeyli Kent Meydanı’nda kadınlara ücretsiz hizmet verecek.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:16
Mobil Mamografi Tırı Kent Meydanı’nda

“Erken Teşhis Hayat Kurtarır” sloganıyla Sultanbeyli Kent Meydanı’nda kadınlara ücretsiz hizmet verecek olan Mobil Mamografi tırında tüm kadınlar ücretsiz olarak test yaptırabilecek.

Mobil Mamografi tırı 30-65 yaş arası kadınlarda rahim ağzı kanseri taraması, 40- 69 yaş arası kadınlarda ise meme kanseri taraması yapacak. Sultanbeyli Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Mobil Mamografi tırı ilçe sakinlerine 15 Eylül’e kadar ücretsiz hizmet verecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan sağlık yetkilileri, erken teşhisin hayat kurtardığını belirterek Sultanbeyli’deki tüm kadınları ücretsiz olarak test yaptırmaya davet ettiklerini belirtti.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:16
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. Sultanbeyli
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