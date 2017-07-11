'Mobil iletişim sektörü ulusal ve uluslararası alanda m-TOD ile temsil edilecek'

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, sektörde faaliyet gösteren yetkilendirilmiş üç operatör olan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından, sektörün ortak problemlerinin çözümüne yönelik faaliyet alanları oluşturmak ve ortaya çıkan çözüm önerilerini hayata geçirmek üzere tüm paydaşlar nezdinde girişimlerde bulunmak amacıyla Haziran 2016’da kurulmuştu.

Faaliyetlerine başlayan m-TOD, Türkiye’de ve uluslararası arenada; kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademik paydaşları ile geliştireceği işbirlikleriyle, sektöre ilişkin tüm süreçlerde etkin bir rol üstlenmeyi planlıyor. Bu çerçevede hazırlanacak tutum belgeleri, raporlar ile istatistiki çalışmalar da m-TOD’un kullanacağı temel araçlar arasında yer alacak.

“Mobil Teknolojiler, Genel Ekonomik Büyümenin Lokomotifi”

m-TOD’un kurucu Genel Sekreteri olarak göreve başlayan Erhun BAŞ; Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması yolunda, mobil telekomünikasyon başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin, genel ekonomik büyüme hedefi ve istihdam gibi temel problemlerin çözümüne yönelik vazgeçilmez bir unsur olarak kabul edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. m-TOD Genel Sekreteri Erhun BAŞ, tüm paydaşlar ile yoğun işbirliği içerisinde; vergi yükünün makul düzeylere indirilmesi, yerel yönetimlerle yaşanan sorunların 2023 hedeflerine ulaşmak üzere süratle giderilmesi, yatırım iştahının korunması ve Türkiye’nin teknolojik ilerlemesinin hızlandırılarak devamlılığının sağlanmasının, en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (“m-TOD”) Hakkında

m-TOD (Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği); Haziran 2016’da, mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren üç operatör olan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından aşağıdaki temel amaçlar çerçevesinde kuruldu:

Türkiye’de mobil telekomünikasyon hizmetleri sektöründe etik, etkin, rekabetçi ve liberal bir anlayışın hâkim olmasına doğrudan katkıda bulunmak, Sektörün ortak problemlerinin çözümüne yönelik işbirliği alanları oluşturmak ve uygulamak, Kamu yararını sağlamaya yönelik çalışma ve faaliyetler yürütmek, Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren telekomünikasyon operatörlerindeki hizmet ve insan kaynakları kalitesini ve verimliliği artırmak, Global pazarlardaki gelişmelerin Türkiye’deki pazar koşullarına uyumunu ve sektörün gelişmeler karşısında güncel kalmasını sağlamak.

m-TOD halen 9 kişilik bir Yönetim Kurulundan ve devamlı bir Sekretaryadan oluşmakta. Kurucuların eşit olarak 3’er kişi ile temsil edildiği Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı ise her yıl dönüşümlü olarak yürütülecek. Derneğin ilk Yönetim Kurulu Başkanı Kasım 2016’da Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany olurken, başkanlığı ikinci yıl Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan daha sonrasında ise Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu devralacak.

m-TOD hakkında daha detaylı bilgi almak için bir süre sonra yayına girecek olan www.m-tod.org web sitesi ziyaret edilebilecek.

Genel Sekreter Erhun Baş Hakkında

1976 İzmir doğumlu olan Erhun Baş, TED Ankara Koleji ve Atatürk Anadolu Lisesi’ndeki ilk ve orta öğreniminden sonra girdiği ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1997 yılında birincilikle mezun oldu.

1997-1999 yılları arasında Bologna (İtalya) ve Washington D.C. (ABD)’deki akademik çalışmalarının ardından Fulbright bursuyla okuduğu Johns Hopkins Üniversitesi Paul H. Nitze İleri Uluslararası İlişkiler Okulu – SAIS’ten uluslararası politika ve uluslararası ekonomi alanlarında yüksek lisans derecesi almaya hak kazandı.

2000 yılında Brüksel’de faaliyet gösteren NATO Parlamenterler Asamblesi Sekretaryasında görev yaptı. 2001’de açılan yarışma sınavıyla, yeni kurulan Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’ne girerek 7,5 yıl süresince farklı konularda Avrupa Birliği uzman yardımcısı ve uzmanı olarak hizmet verdi.

İngiliz devlet bursu Chevening programı çerçevesinde gittiği London School of Economics’teki araştırma çalışmalarını takiben 2009 yılından itibaren Ericsson Türkiye Kamu İlişkileri ve Ekonomik Konulardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Ericsson Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Kamu ve Endüstri İlişkileri Direktörü olarak görev yaptı.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası konferansta konuşmacı olarak yer alan Erhun Baş, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir. Erhun BAŞ evli ve bir çocuk babasıdır.