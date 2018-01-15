Mobil alışveriş erkeklere yaradı

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, 2017 yılı alışveriş raporu ve medya yansımalarını inceledi. Geçtiğimiz yıl online alışveriş ve e-ticaret başlığıyla alakalı 16 bin 222 haber çıkışı tespit edilirken, mobil alışverişle alakalı 3 bin 679 haber çıkışı belirlendi. İnternet üzerinden kartla yapılan alışveriş miktarının artması ve e-ticaret hacminin ekonomiye katkısı medyanın en çok konuştuğu başlıklar oldu. Ajans Press’in derlediği bilgiye göre, geçtiğimiz yıl kullanıcılar en fazla ayakkabı satın alımı gerçekleştirirken, ayakkabıyı sırasıyla pantolon ve tişört takip etti. İstatistiklere göre 2017 yılının en çok alışveriş yapanı da erkekler oldu. Tüm yaş gruplarında en fazla alışverişi 36-45 yaş aralığındaki erkekler gerçekleştirdi.

ÜÇTE BİRİ İSTANBUL'DAN

Tüm alışverişlerin yüzde 33’ü İstanbullular tarafından gerçekleştirilirken, en çok alışveriş yapan diğer iller ise sırasıyla Ankara ve İzmir oldu. Marmara Bölgesi’nde en çok alışverişi İstanbul’un ardından Bursa, İç Anadolu’da Ankara ve Konya, Ege Bölgesi’nde İzmir ve Denizli, Akdeniz’de Adana ve Antalya, Karadeniz’de ise Trabzon ve Samsun, Doğu Anadolu’da Ağrı ve Elazığ, Güneydoğu Anadolu’da Gaziantep ve Diyarbakır en çok alışveriş yapan şehirler oldu.

HARCAMALARDA AKŞAM ÜSTÜNÜ TERCİH ETTİK

Alışveriş saatleri incelemesine göre çoğunun 16.00 ile 18.00 saatleri arasında yapıldığı görülürken verilere göre en çok alışveriş yapılan gün ise Pazar oldu. Ay bazında en fazla alışveriş Aralık ayında gerçekleştirilirken, en az alışveriş Şubat ayında oldu. Kullanıcıların yaklaşık yüzde 30’u bir markadan alışveriş yaparken, yüzde 58’i alışverişi sadece bir mağazadan, yüzde 42’si birden fazla mağazadan alışveriş yaptı.