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MLP CARE Şubat’ta BİST’te

Medical Park ve Liv Hospital’ı da bünyesinde bulunduran, Türkiye’nin en yaygın özel sağlık kuruluşu MLP Care’in halka arzıyla ilgili başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nca (SPK) onaylandı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:29
MLP CARE Şubat’ta BİST’te

Şirketin, sermaye artırımı ve ortak satış yöntemleri kullanılarak halka arz edilecek payları için 24,00 – 28,80 lira fiyat aralığından talep toplanacak. Talep toplama tarihi 1 – 2 Şubat 2018 olarak belirlenen MLP Care’in 8 Şubat 2018’de Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması öngörülüyor.

MLP Care’nin halka arzı, 2018’in ilk büyük halka arzlarından da biri olacak. Şirketin ortakları olan Turk Ventures Advisory Limited tarafından yönetilen fonlar (TPEF), Usta Grubu ve Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Tic. A.Ş. (Sancak İnşaat), şirketteki mevcut payları oranında satış gerçekleştirerek, halka arza katılacak. Her üç ortağın halka arz sonrasında şirketteki ortaklıkları devam edecek. Hâlihazırda şirkette büyük ortak olarak yüzde 53,35 ile TPEF, yüzde 23,6 ile Sancak İnşaat ve yüzde 13,81 ile kurucu ortak Muharrem Usta bulunuyor. Şirkette yüzde 10’un altında pay sahibi küçük ortaklar da mevcut.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 09:29
  1. MLP CARE
  2. Medical Park
  3. Liv Hospital
  4. Turk Ventures Advisory Limited
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