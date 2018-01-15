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MKE’ye ASELSAN modeli

HÜKÜMET, Makine Kimya Enstitüsü’nün (MKE) üretim kapasitesi ve teknolojisini yenilemek için karar aldı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:41
MKE’ye ASELSAN modeli

Kurumun, TSK’nın ihtiyaçlarının büyük bölümünü karşılaması için yeniden yapılanması sağlanacak. MKE, TAI ve ASELSAN gibi farklı bir statüye kavuşturulacak. Konu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi’nde de gündeme geldi. MKE’nin bugünkü yapısının çok hantal olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Mevcut MKE yönetiminden bir şey olmaz. Bu yapı ile kurumdan da bir şey çıkmaz. Oraya el atacağız. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nı, Cumhurbaşkanlığına bağladık. Savunma Sanayi İcra Komitesi’nde bu konuyu konuşuyoruz. MKE’nin yeniden yapılandırılması sağlanacak. TAI gibi, ASELSAN gibi bir yapıya kavuşturulacak.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 09:41
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