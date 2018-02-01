Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

M.Kemal'in torunlarının CHP'ye açtığı davada karar verildi

Mustafa Kemal’in manevi kızı Ülkü Adatepe'nin çocuklarının, annelerinin vasiyetname gereği alması gereken miras payını almadığı iddiasıyla CHP ve İş Bankası aleyhine "mirastan doğan alacak ve tazminat miktarının tespiti"ne ilişkin açtığı davada mahkeme, M.Kemal’in son ikametgahının Ankara'da bulunması nedeniyle yetkisizlik kararı verdi.

01 Şubat 2018 Perşembe 14:07
M.Kemal'in torunlarının CHP'ye açtığı davada karar verildi

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, tarafların  avukatları katıldı.

Davalı CHP adına katılan avukat Şerdil Dara Odabaşı, mahkemenin bu  davada yetkisiz olduğunu ve dosyanın Ankara'da görülmesi gerektiğini anlattığı  yetki itirazını içeren dilekçesini sundu.

Söz konusu talebe itiraz eden davacı avukatları, Türkiye İş Bankasının  merkezinin İstanbul'da olduğunu belirterek, "Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk,  ülkemize mal olmuş bir değer olduğu için ikametgahı ile ilgili sınırlama  yapamayız. Bu yüzden yetki itirazı yerinde değildir. Davanın bu mahkemede  görülmesini istiyoruz." dedi.

Avukatların taleplerinin ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi,  davaya konu uyuşmazlığı Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddesi uyarınca  vasiyetname düzenleyen Mustafa Kemal’in son  ikametgahının Ankara'da bulunması nedeniyle dosyanın Ankara Asliye Hukuk  Mahkemesinde görülmesi gerektiğini söyledi.

Hakim, mahkemelerinin bu nedenle yetkisiz olduğu kanaatine varıldığını  belirterek, davanın yetki sebebiyle usul yönünden reddine karar verildiğini  açıkladı.

Mahkeme ayrıca, karar kesinleştiğinde ve yasal sürecinde talep halinde  dosyanın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesini de hükme bağladı.

SÜREÇ

Sakarya'da 1 Ağustos 2012'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Mustafa Kemal’in  manevi kızı Ülkü Adatepe'nin çocukları Ahmet  Kemal Doğançay ve Ali Kemal Doğançay, avukatları aracılığıyla İstanbul 4. Asliye  Hukuk Mahkemesine, M.Kemal’in 5 Eylül 1938'de düzenlediği vasiyetnamesi gereğince  Ülkü Adatepe'ye bırakılan mirastan doğan alacak ve tazminat miktarının tespit  edilmesi için dava açmıştı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, Ülkü Adatepe'nin de aralarında bulunduğu altı kişiye, o zamanın koşullarına göre ayda 200 lira pay verilmesi gerektiğine  işaret edilerek, M.Kemal’in manevi kızı Adatepe'ye, 1 Ağustos  2006'da 5 bin 500, daha sonra kademeli olarak 10 bin ve son olarak ölümünden önce  2012 yılında ise 15 bin lira nema ödemesi yapıldığı belirtilmişti.

İş Bankası uhdesindeki nakit ve hisse senetleri ile bunlara karşılık gelen CHP'nin hissesi, bankanın ulaşmış olduğu ekonomik büyüklük, sermaye tutarı  ve tüm ekonomik varlıkları dikkate alındığında ödenen payın çok düşük olduğu  savunulan dilekçede, Mustafa Kemal’in vasiyetnamesine uyulmadığı ileri  sürülmüştü.

İhtarname çekilen İş Bankası'ndan verilen yanıtta, vasiyetnamede CHP'nin mahsup mirasçı, İş Bankası'nın ise sırf para ve hisse senetlerinin  nemalandırılmasını temin etmek üzere "vasiyeti tenfiz memuru" olarak yer aldığı  aktarılan dilekçede, "İş Bankası'nın sorumluluğu CHP'ye yüklediği, CHP'nin ise  ihtarnameye yanıt vermediği" savunulmuştu.

DAVA REDDEDİLDİ, YARGITAY BOZDU

Davayı 12 Şubat 2014'deki duruşmada karara bağlayan İstanbul 4. Asliye  Hukuk Mahkemesi, davacıların belirsiz alacak davası açmakta hukuki yarar  bulunmadığı ve dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar  vermişti.

Kararın temyiz edildiği Yargıtay Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin  verdiği kararı bozmuş, bunun üzerine dava İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde  yeniden görülmeye başlanmıştı.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 14:07
  1. Mustafa Kemal Atatürk
  2. Ülkü Adatepe
  3. dava
  4. CHP
  • Ömer GençÖmer Genç46 dk önce
    4 yıl sonunda verilen karar...Hukuk devletimiz var Hamd olsun.
  • yazıYORUMyazıYORUM59 dk önce
    Babalarının malını bölüşüyor sanki. Milletin parasıyla banka kur, onuda sözüm ona akrabalarınla dikta yönetiminin uygulayıcısı CHP arasında bölüştür. Heriflerdeki keyfe bak!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan'dan flaş Afrin açıklaması
  1. Erdoğan'dan flaş Afrin açıklaması
  2. 'ABD ya Fırat'ın doğusundan çıkacak ya..
  3. Tacikistan Başmüftüsü Abdülkadirzade:..
  4. YPG şoka girdi! Kobani'de kan anonsları
  5. AK Parti-MHP ittifak çalışmalarında..
  6. Halkın yarısından fazlası 'eşcinsel'..
  7. Harekâtı engelleyemeyen CHP şov..
  8. Bakan Çavuşoğlu: ' Bizzat Putin..
  9. Fenerbahçe'de sakatlık depremi
  10. Ünlü hamburger zincirinde mide..
  11. Hollanda'da PKK'lıları tek başına..
  12. Rusya'dan kritik 'Soçi' açıklaması
  13. Kritik kasaba ele geçirildi!
  14. Kritik uyarı! Türkiye yağmur hasadına..
  15. Hastanelerin acil servislerinde yeni..
  16. THY yeni pilotlar yetiştirecek
  17. Erdoğan'ın Vatikan ziyaretine dair..
  18. Korkak İsrail askerini, Türk askeri..
  19. Dün tahliye edilmişti! Yeniden..
  20. Yaldızlı mobilya depresyon sebebi
Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.02.2018
İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor
Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor