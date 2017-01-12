M.Kemal hem cumhurbaşkanıhem CHP başkanı hem de vekildi

İşte o yazı:

(...) 1930’ların Türkiyesi’nde öyle bir anayasal sistem vardı ki, anayasada bugün yapılmasına çalışılan değişiklikler o sistemin yanında hiçbirşey gibi idi! Cumhurbaşkanı, “partili” olmasının yanısıra üstelik milletvekili idi! Dört senede bir yapılan seçimlerde o da adaylığını koyar, hattâ diğer milletvekili adaylarını da bizzat belirlerdi!

Bugün bu sayfada iki kupür yayınlıyorum: İlki, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Reisicumhur Mustafa Kemal’i her defasında olduğu gibi 25 Nisan 1931’de yapılacak genel seçimlere de Ankara’dan milletvekili adayı olarak katılmaya davet etmesinin haberi, diğeri de Mustafa Kemal’in seçimden iki gün sonra aldığı “milletvekilliği mazbatası”nın fotoğrafı...

Cumhurbaşkanlığının yanısıra CHP’nin, daha doğrusu o zamanki ismi ile “CHF”nin, yani “Cumhuriyet Halk Fırkası”nın da genel başkanı olan Mustafa Kemal, 1931’deki seçimi kazanmış ve Ankara’dan yine milletvekili olmuştur!

Gazete kolleksiyonlarını taradığınız takdirde hemen bulabilirsiniz: 1935’te artık “Atatürk” olan Mustafa Kemal yani 8 Şubat 1935’te yapılan genel seçimlerin ardından millete hitaben bir bildiri yayınlar ve gösterdiği adayları seçen halkına teşekkür eder...

(...)

Murat Bardakçı / Habertürk