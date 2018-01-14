MKE, ASELSAN gibi çalışacak

Kurumun, TSK’nın ihtiyaçlarının büyük bölümünü karşılaması için yeniden yapılanması sağlanacak. MKE, TAİ ve ASELSAN gibi farklı bir statüye kavuşturulacak. Konu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi’nde de gündeme geldi.

Üretim tesislerinin büyük bölümü, Kırıkkale’de olan Makina Kimya Enstitüsü’nün üretim kapasitesi ve geleceği iki ayrı toplantıda konu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında, yerli savunma sanayinin üretim kapasitesi ve planlanması konuşulurken, MKE’nin hantal yapısı ve kapasitesi masaya yatırıldı. MKE’nin TAİ ve ASELAN gibi özel bir statüde, hızlı karar alan ve yeni teknolojilerle üretim yapan bir yapıya dönüştürülmesi değerlendirildi.