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Mizgin Ay'dan bronz madalya

Milli sporcu Mizgin Ay, Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak, 200 metrede üçüncü oldu.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:12
Mizgin Ay'dan bronz madalya

Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Mizgin Ay, Türkiye rekoru kırarak, kızlar 200 metre finalinde üçüncü oldu.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından başkent Nairobi'de düzenlenen şampiyonada, kızlar 200 metre finalinde koşan 17 yaşındaki Mizgin Ay, yarışı 23.76'lık dereceyle tamamlayarak bronz madalya elde etti. Bu derecesiyle yeni Türkiye rekorunun da sahibi olan Mizgin Ay, Kenya'daki şampiyonada ikinci madalyasını aldı.

AA muhabirine konuşan Mizgin Ay, çok mutlu olduğunu, her iki madalyasını da 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiğini söyledi.

Perşembe günü 100 metre yarışında 11.62'lik derecesiyle birinci olan Mizgin Ay, Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye kızlar 100 metredeki ilk altın madalyasını kazandırmayı başarmıştı.

Milli Takım Antrenörü Mustafa Akyavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak hem ülke sıralamasında hem de madalya anlamında Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde ettik. Şu an Kenya'da Türk Atletizm Milli Takımı olarak üçüncü madalyamızı aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye organizasyonda üçüncü madalyayı, kızlar 5 bin metre yürüyüşte ikinci olan Meryem Bekmez kazandırmıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:12
  1. Türkiye
  2. Kenya
  3. Nairobi
  4. Ulus
  5. Mustafa Ak
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