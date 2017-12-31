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MİT'ten 'çok gizli' yılbaşı hediyesi

MİT, 2017’nin teşkilatın kuruluşunun 90’ıncı yılı olması dolayısıyla, üzerinde ‘Çok gizli’ ibaresiyle dikkat çeken bir yeni yıl hediyesi gönderdi.

31 Aralık 2017 Pazar 12:50
MİT'ten 'çok gizli' yılbaşı hediyesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2017’nin teşkilatın kuruluşunun 90’ıncı yılı olması dolayısıyla, üzerinde ‘Çok gizli’ ibaresiyle teşkilatın ambleminin bulunduğu keçe bir dosya içinde, biri 105 sayfalık bir kitap ile istihbaratın tarih boyunca kullandığı mühür ve rumuzları açıklamalarıyla anlatan bir broşürü yeni yıl hediyesi olarak gönderdi.

90 sene 90 nesne’ başlığını taşıyan kitabın ilk sayfasında Atatürk’ün 1 Kasım 1937’de söylediği “Biz bütün Türk Milletinin hizmetkârıyız” sözü bulunuyor. Kitapta ‘MİT’in amaç, vizyon ve misyonu, tarih boyunca MİT, e-müze tarihçesi ile 90’ıncı yıl seçkisi’ bölümleri yer alıyor.

Robot Star 50 fotoğraf makinesi

CASUSLUK ALETLERİ

Kitapta Türkiye aleyhine casusluk faaliyetinde bulunan ajanın ayakkabısının topuğuna yerleştirilmiş mikrofon ile başka bir casusun evinde ele geçirilmiş baskül, Avrupa ve Asya’daki Türkiye büyükelçilikleri, büyükelçi rezidansları, askeri ataşeliklerde ele geçirilen gizli dinleme ve görüntü sistemleri, kol saati, sigara paketi, pantolon kemeri, mini fotoğraf makineleri gibi MİT’in kullandığı ses ve görüntü kayıt aletleri ile telsiz vericileri, kravat iğnesi içine gizlenen ve ‘robot kravat’ adı olarak bilinen gizli kamera, gizli haberleşmede kulanılan sabun, tornavida, vida, mektupların fark edilmeden açılması ve kapatılması için kullanılmış buhar pülverizatörü gibi birbirinden ilginç aletler ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hedef alınmış MİT’e ait bir araç ve DEAŞ’a yönelik operasyonda kullanılmış MİT’e ait zırhlı bir aracın görüntüleri de yer alıyor;

Parmak izi alma ekipmanı

OPERASYON BEŞGENİ

MİT Sanal Müze Koleksiyonu’nun 90’ıncı yıl seçkisinde operasyonel faaliyetlerde kullanılan malzemeler, görüntüleme ve haberleşme cihazları, dinleme ve telsiz sistemleri, dokümanlar yer alıyor. Kitapta istihbari faaliyetin ortaya çıkarken ne gibi alanlardan ve malzemelerden yararlanıldığı da gösteriliyor. İstihbaratın ve operasyonun “Haberleşme-dinleme, görüntüleme, ofis malzemeleri, hediye ve doküman” beşgeniyle bağlantılı, çok yönlü ve sistemli bir çalışma olduğu ayrıntılı anlatılıyor.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 12:50
  1. MİT
  2. hediye
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