MİT'ten AK Parti ve MHP'ye uyarı!

Son dönemdeki operasyonlar sonrası iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın yeni hain planlar peşinde olduğu ortaya çıktı. MİT eylem düzenlenmesi muhtemel hedefleri belirleyip tüm birimleri uyardı.

Milliyet yazarı Serpil Çevikcan operasyonlarla büyük darbeler alan terör örgütü PKK'dan yeni eylemler için talimat alındığını ve istihbarat birimlerinin eylem düzenlenecek olası hedefleri belirleyip tüm birimleri uyardığını yazdı.

Hedefler arasında Ak Parti ve MHP'nin de olduğunu yazan Serpil Çevikcan PKK'nın hain planlar peşinde olduğunu anlattı. İşte Çevikcan'ın o yazısı:

PKK HAİN PLANLAR PEŞİNDE

Güvenlik güçleri Terör örgütü PKK/PYD'ye hem sınır içinde hem de sınır ötesinde göz açtırmıyor. Terörle mücadelede savunmadan taarruza geçilmesiyle beraber ağır darbeler alan ve köşeye sıkışan terör örgütü ise yani hain planlar peşinde.

PKK’yla mücadelede ezberlerin bozulduğu bir süreçten geçiyoruz.

İçeride, hendek kalkışmasından itibaren geçilen, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar amansız mücadele konsepti temel sebep.

PKK'NIN EYLEM KAPASİTESİ NASIL ORTADAN KALDIRILDI?

Dağda, şehirde, sınırda teröristlere aman vermeme kararlılığı.Asimetrik her türlü saldırı girişimine karşı hazırlıklı olunması. Güvenlik bürokrasisindeki motivasyonun doruğa çıkması.Sınır hattında alınan olağanüstü önlemler.Doğu ve Güneydoğu’daki katı idari tedbirler. PKK’nın eylem kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kalkmış olmasının ikinci sebebi ise örgütün gücünü ve dikkatini daha çok kuzey Suriye’ye yönlendirmesi.

ÖRGÜT YENİ YÖNTEMLER İÇİN TALİMAT VERDİ

İçerideki mücadeleye bakalım.Kuşkusuz, asker, polis, sivil şehit haberleri gelmeye, bunlar yüreğimizi dağlamaya devam ediyor.

Buna rağmen terörle mücadelede elde edilen başarının hakkını da vermek gerekiyor.Bahar başından bu yana yaşanan tabloyu güvenlik kaynaklarından aldığım bilgiler ışığında şöyle özetleyebilirim: Örgüt yönetimi, mensuplarının motivasyonunu artırmak için bilinen eylem yöntemlerine alternatif yeni yöntemlerin geliştirilmesi talimatını verdi.

EYLEMLER İÇİN HEDEF SEÇİLEN YERLER

Yaz boyunca ve önümüzdeki süreçte, eylemlerinin hedefi olarak belirlediği yer ve kişiler istihbarat birimlerince şöyle saptandı: Yol kontrol ve arama noktaları, güvenlik güçlerinin geçiş güzergâhları, kamu kurumlarına ait bina, araç ve noktalar, AVM’ler, yüksek gerilim hakları, tüneller ve köprüler gibi stratejik tesisler, turistik tesisler, ekonomik öneme sahip noktalar, spor tesisleri, havaalanları ile hava araçları. Belediyelere atanan kayyumlar, adli personel (hâkim, savcı), Ak Parti, MHP ve HÜDAPAR temsilcileri, mülki amirler.

Düne kadar, bombalı araç, canlı bomba, silahlı-roketli saldırı, kaçırma-rehin alma, yol kesme ve sabotaj eylem türlerini kullanan örgüt, devletin yeni mücadele konseptine karşılık verebilmek için yöntem çeşitliliğine gitme kararı aldı ve bunu uygulamaya başladı.

İSTİHBARAT BİRİMLERİ TÜM BİRİMLERİ UYARDI

İstihbarat birimleri örgütün yeni eylem tarzlarını şöyle tespit ederek bütün birimleri uyardı: Örnekleri taze olan tünel kazarak patlayıcı madde yerleştirme, kanalizasyon altlarına patlayıcı madde yerleştirme, drone, model uçak gibi hava araçlarıyla saldırı, yeni nesil füze ve karadan havaya atılan füzeyle saldırı, bina-tesis ele geçirilmesi, dinamit türü patlayıcılarla eylem yapılması, kozmetik materyal kutularına patlayıcı yerleştirerek eylem yapılması, kırsal alanda görüntü almak için kullanılan fotokapanların patlayıcıyla tuzaklanarak eylem gerçekleştirilmesi.

NASIL EYLEMLER YAPILACAK?

Örgütün hâlâ diri olduğunu göstermek amacıyla, şu yeni nesil eylem türlerine de yönelebileceğini saptadı ve önlemlerini aldı: Farklı yerlerde aynı anda gerçekleştirilecek ikiz ya da üçüz eylemlerle sansasyon yaratılması, aynı anda birkaç yere baskın tarzı eylemler, devlet büyüklerinin fotoğrafları ve Türk bayraklı kıyafetlerle eylem yapılması, Avrupa’dan gelen yabancı plakalı araçların eylemlerde kullanılması, asker, polis gibi kamu kurum ve kuruluşlarına çalışan ya da belediyelerde taşeron olarak görevli kişilerin resmi kıyafetleri giyilerek eylem yapılması.