Mitsubishi Electric'ten yeni LED Video Wall

Şirket açıklamasına göre, Mitsubishi Electric, duvar ekran çözümleri ürün gamına bir yenisini ekledi. Markanın yeni amiral gemisi modeli olan WE120 serisi LED Video Wall küpleri, en parlak modda bile 11 yıldan fazla süreye eşit olan minimum 100 bin saat kesintisiz kullanım ömrü sunarken, yedekli sistemler sayesinde herhangi bir kesintiye uğramadan çalışıyor.

Yeni seri, yüksek görüntü kalitesi, kullanıcı dostu grafik arayüzü, kolay bakım için önden erişim özelliği ve sahip olma maliyeti avantajı ile de öne çıkıyor. Serinin yenilikçi dijital tonlama devresi ve Renk Uzayı Kontrol Devresi renk ve parlaklık sorunlarına son vererek üst düzey ekran homojenliği sağlıyor.