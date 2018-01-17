Mitrovic'i Dinamo Zagreb de istemiyor

Beşiktaş'ın sezon basında Rijeka'dan 4.2 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek kadrosuna kattığı Matej Mitrovic'in Dinamo Zagreb'e transferi gerçekleşmiyor.

Savunmaya takviye yapmak isteyen Hırvat kulübünün Mitrovic'i gündemine aldığı ancak maliyetinin yüksek olması sebebiyle vazgeçtiği kaydedildi. Hırvat stopere Türkiye'den bazı teklifler olduğu öğrenildi.