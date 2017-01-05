Mitrovic İstanbul'da

Beşiktaş'ın Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımından transfer ettiği Matej Mitrovic Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 00.30'da İstanbul'a geldi.

Mitrovic İstanbul'da
Eklenme: 05 Ocak 2017, 09:08
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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat futbolcu Matej Mitrovic gece İstanbul'a geldi. Tarifeli uçakla Zagrep'ten Atatürk Havalimanı'na gelen genç stoperi, kulüp yetkilileri karşıladı.

Buradan konaklayacağı otele götürülen Mitrovic'in, bugün yapılacak sağlık kontrolünün ardından Antalya kampında takıma dahil olacağı öğrenildi.

Hırvatistan 1. Futbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Rijeka'da stoper olarak forma giyen 23 yaşında ve 1,87 metre boyundaki futbolcu, bu sezon ligde geride kalan 20 maçın hepsinde 90 dakika görev aldı ve 1 gol kaydetti. Hırvat ekibi bu maçlarda kalesinde sadece 8 gol gördü.

 

 
EtiketlerİstanbulBeşiktaşAntalyaAtatürkAtatürk HavalimanıHırvatistan
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