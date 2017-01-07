Mitrovic açıklaması! Anlaştığımızın ertesi günü...

Beşiktaş'ın Rijeka takımından 4,2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Matej Mitrovic ile ilgili Metin Albayrak açıklamalarda bulundu. Genç futbolcunun geleceğe yatırım olarak transfer edildiğini vurgulayan Metin Albayrak, yapılan eleştirilere yanıt verdi.



Metin Albayrak, "Matej'in ismi medyaya düşüp ertesi gün de transferi gerçekleşince sanki bir anda olmuş bitmiş bir transfer algısı oluştu. İşin gerçeği biz bu ismi son güne kadar saklamayı iyi başardık. Mitrovic bir anda gündeme düşen bir oyuncu değil. Scout ekibimizin uzun süredir takip ettiği bir oyuncuydu. Tam 7 kez canlı olarak yerinde maçlarını izlediğimiz bir stoper. Geleceği parlak ve ileride daha iyi ücretler karşılığında satabileceğimiz bir oyuncu olarak düşünüyoruz. Almamız kolay da olmadı açıkçası. Çünkü Werder Bremen ve Real Sociedad ta Mitrovic'i istiyordu. Hatta HNK takımı biz pazarlıklarımızı bitirip anlaştığımızın ertesi günü Anderlecht'ten 5 milyon Euroluk teklif geldiğini ama bize söz verdikleri için reddettiklerini söylediler. Bizim transfer stratejimiz belli. Tecrübeli oyuncular kadar geleceği parlak olan oyuncuları da alıp ilerde para kazanacağımız bir yol haritası oluşturmak istiyoruz. Ve bu konuda tüm eleştirilere göğüs gererek bu tavrımızı sürdüreceğiz. Matej, eğer takıma ve arkadaşlarına uyum problemi çekmez ise kesinlikle çok başarılı olacak oyunu okuyabilen, iyi pozisyon alan ve agresif bir oyuncu, kendisinden çok umutluyuz" ifadelerini kullandı.