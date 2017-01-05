Mitomani nedir?

Mitomani, yalan söyleme hastalığı olarak bilinir. Bu hastalığa yakalanmış kişilere mitoman adı verilir. Yalan söyleme hastalığı, kişinin dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için söylediği yalanlarla başlar. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirenler bir noktadan sonra kontrolü kaybederler. Öyle ki söyledikleri yalanlara artık kendileri dahi inanırlar.

Yalan söyleyen kişiler çoğunlukla bu yaptıklarının hastalık derecesinde olduğunu düşünmezler. Bu nedenle tedavi ihtiyacı duymazlar. Kişi kendisinde bir problem olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir.

Kimler mitomani hastası olur?

Mitomanlar, günlük yaşamlarında gerçek dışı fikirlerle insanları yönlendiren, aynı zamanda belli bir amacı olmayan kişilerdir.

Mitomaniye yol açan sorunlar nelerdir?

- Çocukluk yıllarında istismara uğramak

- Kişilik bozuklukları

- Narsistik, histerik ve asosyal kişilik

Mitomani hastalığının görülme sıklığı nedir?

Mitomani, 1000 kişide 1 görülen bir rahatsızlıktır. Hastalığın başlama yaşı 16'dır.

Mitomani hastalığı nasıl tedavi edilir?

Mitomani tedavisi ilaç ve psikoterapi ile yapılır. Terapide hastanın yalana başvurma nedenleri araştırılır. Kişiyi tanımaya başlayan hekim, konularla ilgili konuşarak hastaya güven verir. Güven ortamında kişi kendini iyi hisseder ve eksik olan duygularını geri kazanır.