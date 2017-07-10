Mitinge katılamayan Beren Saat, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!
Dizi oyuncusu Beren Saat Instagram sayfasından sözde adalet yürüyüşünü gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:18
Dizi oyuncusu Beren Saat, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Maltepe mitingine katılamadı, Instagram üzerinden destek mesajı paylaştı.
Instagram hesabında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'nden fotoğrafını paylaşan Beren Saat, altına da Nazım Hikmet'in 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' dizelerini yazarak teşekkür etti.