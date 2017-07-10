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Mitinge katılamayan Beren Saat, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!

Dizi oyuncusu Beren Saat Instagram sayfasından sözde adalet yürüyüşünü gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:18
Mitinge katılamayan Beren Saat, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!

Dizi oyuncusu Beren Saat, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Maltepe mitingine katılamadı, Instagram üzerinden destek mesajı paylaştı.

Instagram hesabında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'nden fotoğrafını paylaşan Beren Saat, altına da Nazım Hikmet'in 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' dizelerini yazarak teşekkür etti.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:18
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Adalet Yürüyüşü
  3. Beren Saat
  • YokohoramaYokohorama1 sa önce
    Bu kadın pkk li bunu biliyoruz. Sorun basıncı arkadaşlar neden bunların yaptıklarını haber yapıyorlar. Neden onlara değer veriyorlar. Bence asıl hesap sorulması gerekenler basincilar.
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