Mitinge katılamayan Beren Saat, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!

Dizi oyuncusu Beren Saat, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Maltepe mitingine katılamadı, Instagram üzerinden destek mesajı paylaştı.



Instagram hesabında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'nden fotoğrafını paylaşan Beren Saat, altına da Nazım Hikmet'in 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' dizelerini yazarak teşekkür etti.



