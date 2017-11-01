MİT ve emniyet ortak çalıştı, 23 FETÖ'cü getirildi

FETÖ’ye yönelik sınır dışı operasyonlarda terör örgütüne ağır darbe indiriliyor. Sadece son 10 ayda MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonlarıyla 23 FETÖ’cü ülkeye getirildi.



Türkiye geneli FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyonların yanı sıra örgütün yurt dışı yapılanması da savcılıklar tarafından mercek altına alındı. Özellikle İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen operasyonlarla örgütün yurt dışı yapılanmasına ağır darbe indirildi. FETÖ’nün ülkeler arasında yürüttüğü faaliyetler, sorumlu imamlar ve bağlantıları tek tek deşifre edilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda sadece son 10 ayda MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonu sayesinde 23 örgüt mensubu ülkeye getirildi. Ülkeye getirilen FETÖ’cülerin örgütte üst düzey pozisyonda ya da imam olarak görev alırken şüpheliler haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında ifadeleri alındı.



İŞTE GETİRİLEN FETÖ’CÜLER

Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla Pakistan’dan FETÖ okullarının müdürü Mesut Kaçmaz ve eşi Meral Kaçmaz ile eş zamanlı olarak Endonezya’dan FETÖ’nün Kaynak Holding temsilciliğini yapan, aynı zamanda örgütün bu ülkedeki yapılanmasında başı çeken Hakan İslamoğlu yakalanmıştı.



Önceki gün de Kosova’da FETÖ üyesi olduğundan şüphelenilen Türk vatandaşı Uğur Toksoy gözaltına alınmıştı. Toksoy’un Türkiye’ye iade edilmesi konusunda, Kosova mahkemeleri karar verecek.

Malezya’da Mayıs ayında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İnterpol Daire Başkanlığı ekipleri ile Malezya Gizli Servisi ve polisi tarafından koordineli düzenlenen operasyonlarda yakalanan FETÖ elebaşları arasında gösterilen İsmet Özçelik, Turgay Karaman ve İhsan Aslan Türkiye’ye getirilmişti.



FETÖ/PDY’nin “Myanmar imamı” olduğu belirlenen ve aynı zamanda örgüte bağlı “Horizon International Schools”un yöneticisi ve “Mediterranean International Education Services Co. Ltd.” isimli şirketin ortağı olduğu tespit edilen Muhammet Furkan Sökmen de Türkiye’ye bu yıl getirilen örgüt üyeleri arasında yer aldı. Şüpheli Sökmen, bindirildiği THY uçağının havalanmaması için “uçağı düşüreceği” tehdidinde bulunmuştu.

Mayıs ayında FETÖ’nün Suudi Arabistan’da, hac ve umre gibi organizasyonlar düzenleyerek elde ettikleri maddi geliri örgüte aktardıkları belirlenen 16 kişi, Suudi makamlarca gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilip Emniyet’e teslim edilmişti.