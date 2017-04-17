MİT TIR'larında arama yapan eski savcı enselendi!

MİT'e ait TIR'ı Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Kavalcıoğlu'nun İstanbul'da olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kavalcıoğlu'nu bir yolcu otobüsünde yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Kavalcıoğlu'nun işlemleri sürüyor.

'BURADA KRAL BENİM' DEMİŞTİ

Hatay'da MİT'e ait TIR'ı 2014 yılında durdurarak arama yapmak isteyen ve kendisine itiraz eden MİT görevlisini "Burada kral benim'" diyerek tehdit eden eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu, meslekten ihraç edilmiş, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.