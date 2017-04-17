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MİT TIR'larında arama yapan eski savcı enselendi!

Hatay'da MİT'e ait tırı durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Yaşar Kavalcıoğlu, İstanbul'da enselendi.

MİT TIR'larında arama yapan eski savcı enselendi!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 19:14

MİT'e ait TIR'ı Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Kavalcıoğlu'nun İstanbul'da olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kavalcıoğlu'nu bir yolcu otobüsünde yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Kavalcıoğlu'nun işlemleri sürüyor.

'BURADA KRAL BENİM' DEMİŞTİ

Hatay'da MİT'e ait TIR'ı 2014 yılında durdurarak arama yapmak isteyen ve kendisine itiraz eden MİT görevlisini "Burada kral benim'" diyerek tehdit eden eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu, meslekten ihraç edilmiş, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

 
Etiketleryaşar kavalcıoğlumit tırlarımit tırları fetö
HABER YORUMLARI
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Utku

Şimdi 2 metrekarede krallığının keyfini çıkarsın. Hücresya kralı...

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Kml

İçeride koğuş ağa yalakası olursun artık

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hamido

bunlar er geç ab ve abd nin kendilerini kurtaracak hayalı kuruyorlar.

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vatandas

bu fare senelerdir istanbul da saklaniyor oy kullanmasa yakalanamayacak halen terorist dolu devlet yahu pyd ye operasyon yapilmadan icerisi temizlenmeli

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Uğur

Fetullahçılar arkalarını sağlam sanırken kaplan kesilirler, ama azıcık canları yanma ihtimali olsun, arkalarını dönüp tavuk gibi kaçarlar. Çünkü canları tatlıdır, çünkü bütün münafıklar gibi korkaktırlar. Düşman onlardır, onlardan sakının. Allah onları kahretsin, ne çarpık zihinlidirler.

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Arif

Bu hain olmuş

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DENİZ GEZMİŞ

Sen fetönün kraliçesi olursun adliye ,,, yaşar seniii

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Beylerbeyi

Eşkiya gibi kendini kral ilan ediyor, devlet tırlarını durduruyor. Böyle birine idamdan başka ne yakışır?

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Akif aktaş

Kral değil . Adam olsaydın böyle olmazdı

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Arif

Tetikçiler kral olmaz,cani ve katil olurlar.

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m.g.g

Vatan hainlerine idam sehbası kurulması gerekVay densiz vay demek otobüsleri durdurmaya başlamış

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Alper

Böyle sapık kral bozuntularının kırın buynuzunu gitsin.

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