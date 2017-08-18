MİT TIR'ları ihaneti o partiye de sıçradı!

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın, 27 Mayıs 2015 günü saat 14:32:20'de CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile görüştüğü ve MİT tırları görüntülerini Berberoğlu'ndan aldığı; Dündar'ın aynı gün 17:02:21'de Önder'le Asmalımescit'te görüştüğü tespit edildi. Sabah'ın haberine göre, Önder'in Dündar'la görüşmesinden bir gün sonra Demirtaş, Hatay'daki mitingte "Bombalar, füzeler onların hepsi ortaya çıkacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, Lahey'de yargılamayı gerektirecek suçlar işlediler" dedi. Demirtaş'ın konuşmasından bir gün sonra Cumhuriyet gazetesi MİT tırları ihanetini manşetine taşıdı. Dündar'ın da Önder'e MİT tırları görüntülerini verdiği iddia ediliyor.

İşte detaylar:



Dündar, 27 Mayıs 2015 günü saat 14:32:20'de Berberoğlu'nu aradı ve 21 saniye görüştü. Berberoğlu'nun kullandığı telefonla görüşme yapıldı. Bu sırada "Şişli Büyükdere Cad. No:22/A İstanbul" adresi civarındaki baz istasyonundan sinyal verisi alındı.

Dündar, "Tutuklandık" adlı kitabında, MİT TIR'ları görüntülerini kimin getirdiğini şöyle açıkladı: 27 Mayıs Çarşamba günü öğleden sonra solcu bir milletvekili dostum getirdi görüntüleri... 'Merak ettiğin şey bu flash diskin içinde' dedi.



Dündar, aynı gün 17:02:21'de Önder'i aradı ve 1 dakika 26 saniye görüştü. Önder'le Dündar'ın telefonları Asmalımescit'te sinyal verdi.

Önder'in Dündar'la görüşmesinden bir gün sonra Demirtaş, Hatay mitinginde MİT TIR'larına ilişkin "Bombalar, füzeler onların hepsi ortaya çıkacak. Hangi parayla satın alındığı ortaya çıkacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, Lahey'de yargılamayı gerektirecek suçlar işlediler. TIR'lar dolusu silahlar hangi parayla alındı" iddiasında bulundu.

Dündar, 29 Mayıs 2015'te MİT TIR'ları ihanetine ilişkin görüntüleri manşete taşıdı.