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MİT TIR'ları ihaneti o partiye de sıçradı!

MİT TIR'ları ihanetinin ucu HDP'ye de dokundu. Can Dündar'ın görüntüleri yayınlamadan önce Demirtaş'a da verdiği iddia edildi.

18 Ağustos 2017 Cuma 09:09
MİT TIR'ları ihaneti o partiye de sıçradı!

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın, 27 Mayıs 2015 günü saat 14:32:20'de CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile görüştüğü ve MİT tırları görüntülerini Berberoğlu'ndan aldığı; Dündar'ın aynı gün 17:02:21'de Önder'le Asmalımescit'te görüştüğü tespit edildi. Sabah'ın haberine göre, Önder'in Dündar'la görüşmesinden bir gün sonra Demirtaş, Hatay'daki mitingte "Bombalar, füzeler onların hepsi ortaya çıkacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, Lahey'de yargılamayı gerektirecek suçlar işlediler" dedi. Demirtaş'ın konuşmasından bir gün sonra Cumhuriyet gazetesi MİT tırları ihanetini manşetine taşıdı. Dündar'ın da Önder'e MİT tırları görüntülerini verdiği iddia ediliyor.
İşte detaylar:

Dündar, 27 Mayıs 2015 günü saat 14:32:20'de Berberoğlu'nu aradı ve 21 saniye görüştü. Berberoğlu'nun kullandığı telefonla görüşme yapıldı. Bu sırada "Şişli Büyükdere Cad. No:22/A İstanbul" adresi civarındaki baz istasyonundan sinyal verisi alındı.

Dündar, "Tutuklandık" adlı kitabında, MİT TIR'ları görüntülerini kimin getirdiğini şöyle açıkladı: 27 Mayıs Çarşamba günü öğleden sonra solcu bir milletvekili dostum getirdi görüntüleri... 'Merak ettiğin şey bu flash diskin içinde' dedi.

Dündar, aynı gün 17:02:21'de Önder'i aradı ve 1 dakika 26 saniye görüştü. Önder'le Dündar'ın telefonları Asmalımescit'te sinyal verdi.

Önder'in Dündar'la görüşmesinden bir gün sonra Demirtaş, Hatay mitinginde MİT TIR'larına ilişkin "Bombalar, füzeler onların hepsi ortaya çıkacak. Hangi parayla satın alındığı ortaya çıkacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, Lahey'de yargılamayı gerektirecek suçlar işlediler. TIR'lar dolusu silahlar hangi parayla alındı" iddiasında bulundu.

Dündar, 29 Mayıs 2015'te MİT TIR'ları ihanetine ilişkin görüntüleri manşete taşıdı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 09:09
  1. MİT TIRları
  2. HDP
  3. can dündar
  • TarafsizlikTarafsizlik53 dk önce
    Amerika yada israil, herhangi bir muhalif militan gruba destek yaptiginda bunu bilmeyi isterken ve bunu kullanarak onlari seytanlasyirmakta cekinmezken, kendi ulkenin bu tur bir destegini ortaya cikaranlara "vatan haini" diyorsan, ya adalet duygun cok zayiftir, ya da abd veya israilin yaptigi kadar kotu seyler yapiyorsundur ve ortaya cikmasini istemiyorsundur.
  • Selami TanyeriSelami Tanyeri55 dk önce
    Bu Can Dündar denen Alçağın eskiden her kitabını her yazdığını okurdum. Sanardım ki harbî demokrat ve insan haklarından yana. Meğer ajanmış. FETÖ darbesini ta önceden biliyormuş. Almanya parayı basıyor işini yaptırıyormuş bu sahte gazeteciye. . BERLİN'de fino gibi el etek yalıyor şimdi köpek. Biz sağcısı ,solcusu , islamcısı ile çok ama çok saf bif milletiz. Oynanan Oyun çok büyük. Yurdunu seven herkes emperyalizme karşı el ele vermeli. İslam bu toprakların dini.HZ muhammed de Atatürk de bu toprakların değeri. Hepsine saygı duyalım. Aramızda sorun yaratmadan çatışmadan birlik olup bu hainlere karşı koymalıyız..Akit gazetesine ve yazarlarına çok iş düşüyor. Lütfen ayrıştırıcı dil kullanmayın. Birbirimizi sevmeye çok ihtiyacımız var. Yalvarıyorum.... Ayrım hayrım yapmayalım. Bir solcu Alevi inanışından biri olarak bu satırları içten ve samimi bir duyguyla haykırıyorum. HDP alevi yurtyaşlarımızı Alevi gençleri yanına çekmek PKK ya destek almak için olmadık dolaplar çeviriyor. Bir Türk olarak istan ediyorum. Oyunu bozalım....
  • hasanhasan55 dk önce
    kapatın kardeşim bütün partileri lüzumsuz işler,,bize reiz yeter birde şuursuz akapeli bakanlar bitti gitti
  • mehmetmehmet58 dk önce
    İt bunlar dicem ama it bile beslendiği yere sadık.Allah belanızı verecek
  • AkinAkin1 sa önce
    Soysuz kopekler. Hepsi bir arada.
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