MİT TIR’ları iddianamesinde büyük ifşaat!

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak 2014’te Adana ve Hatay’da MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin, olayı organize ettikleri belirtilen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) “sivil imamı” 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırlayarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiğini bildirdi.

SİVİL İMAMLAR İDDİANAMEDE

MİT TIR’larının durdurulması olayını organize ettikleri tespit edilen FETÖ’nün 11 “sivil imamı” ile örgüt davaları kapsamında tutuklanan 11 kişinin de yer aldığı 55 şüpheli hakkında hazırlanan ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, bir tuğgeneral, 2 albay, 2 yarbay, 7 binbaşı, 11 yüzbaşı, 14 üsteğmen, bir teğmen, 3 asteğmen, 2 uzman çavuş, bir eski MİT mensubu, 5 öğretmen, bir RTÜK uzman yardımcısı, 2 doçent doktor, bir Sağlık Bakanlığı uzman yardımcısı, bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlisi ve bir de Mersin Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) görevlisi şüpheli yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerden “sivil imam” oldukları belirtilen 11 kişiden birinin tutuklandığı, diğer 10 şüphelinin ise firari olduğu kaydedildi.

19 GÜNLÜK OPERASYONEL HAT

MİT TIR’larının durdurulması eylemini gerçekleştiren jandarma görevlilerinin “imam”larına vurgu yapılan iddianamede, söz konusu 11 “sivil imam”ın, eylemi yöneten, organize eden ve görevlileri yönlendiren kişiler oldukları, 1 Ocak 2014 ve eylemin gerçekleştirildiği 19 Ocak 2014 arasında, bu olaya münhasıran operasyonel hat kullandıkları, bizzat olay yerine gittikleri, eylemin bitmesinin ardından 19 Ocak tarihinde bu hatları iptal ettikleri tespitlerine yer verildi.

Tespit edilen “sivil imam”lardan en önemlisinin, FETÖ’nün Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye bölgelerindeki, Tuğgeneral Hamza Celepoğlu da dahil bütün jandarma görevlilerinden sorumlu olan “Halil” kod adlı Hamza Ali Ece olduğuna işaret edilen iddianamede, eylemin diğer “imam”lar Bayram Andaç, Muharrem Gözüküçük, Mehmet Cevher Koyuncu ve Abdulkadir Akçay aracılığıyla da yürütüldüğü anlatıldı.

TALİMATI BİZZAT GÜLEN VERDİ

Şüpheli 11 “sivil imam”dan 10’unun firari olduğu, Hasan Bektaş isimli “imam”ın ise soruşturma kapsamında tutuklandığı bilgisi verilen iddianamede, FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden olan ve başka FETÖ dosyasından tutuklu bulunan örgütün üst düzey yöneticisi konumundaki bir kişinin tanıklığına başvurulduğu, bu tanığın, “MİT TIR’larının durdurulması talimatını, Pensilvanya’da yüz yüze görüştüğüm Fetullah Gülen bizzat verdi. Gülen, her türlü çalışmanın yapılması, TIR’ların durdurularak görüntülerinin kayda alınması ve çarşaf çarşaf yayınlatılması talimatı verdi” şeklinde beyanda bulunduğu aktarıldı.

5. İDDİANAME

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen ve MİT TIR’larının durdurulmasıyla ilgili 5. iddianame olan söz konusu dosyadaki şüpheliler hakkında, “cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal ve TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından üçer defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

ŞÜPHELİLERİN GÖRÜŞMELERİ ABD’YE SORULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin yeni iddianame kapsamında, FETÖ’nün “sivil imamı” olduğu belirtilen 2 şüphelinin olaydan sonra ABD Büyükelçiliği ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile telefon irtibatları bulunduğunun tespit edildiği, bu kurumlara gönderilen yazılarla görüşme içeriklerinin ne olduğunun sorulduğunu bildirdi. “MİT TIR’larının durdurulması olayından sonra FETÖ yöneticisi Bayram Andaç’ın, ABD Büyükelçiliği ve ABD Başkonsolosluğu ile 5 dakika 33 saniye, Muharrem Gözüküçük’ün ise 3 dakika 8 saniye süren telefon görüşmeleri var” diyen Fidan, “Görüşme içeriğinin bildirilmesini istedim. Cevabını bekliyorum” dedi.